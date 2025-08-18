De exigir disculpas a rendir pleitesía

Relevante, nos comentan, la noticia dada a conocer por el diario español ABC, de que la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, a la que llama “azote de España”, residirá en Madrid. Ese mismo medio dio a conocer en meses pasados que la escritora había solicitado la nacionalidad española al amparo de la ley de Memoria Democrática. Ahora ha dado cuenta de la intención de la investigadora de mudarse al exclusivo barrio de La Moraleja. La revelación de la información ya desató críticas por la incongruencia de doña Beatriz de querer vivir en el país a cuya corona le exigió disculpas por los abusos de la Conquista en una carta de la que, señala el rotativo, fue “la eminencia gris”, y que desde el principio del gobierno de AMLO distanció a México y España. En diversos espacios se ha recalcado que ahora, además de vivir en la ciudad sede de la monarquía, de concedérsele la nacionalidad, Beatriz pasará de exigir perdón al rey a ofrecerle su lealtad. Uf.

