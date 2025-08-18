Renuncian director Jurídico de la ASF y su hermano, titular de Nafin; son hijos del exgobernador Heladio Ramírez

Javier Herrera Borunda, diputado del PVEM, confirmó la renuncia de Heladio Elías Ramírez Pineda como director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según Reforma y El Sol de México, la renuncia fue solicitada por “temas de acoso”, resultado de un procedimiento interno; además, el hijo del exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez López, ya contaría con un amparo.

Ambos diarios informaron que Heladio Ramírez Pineda habría presentado su renuncia el pasado 15 de agosto, a solicitud de David Colmenares Páramo, titular de la ASF.

TE RECOMENDAMOS: Aprueban anteproyecto Anteproyecto de presupuesto del INE confronta a consejeros

En la misma fecha, su hermano, Luis Antonio Ramírez Pineda, presentó su renuncia a la titularidad de Nacional Financiera (Nafin), según Latinus, medio al que dijo que las dimisiones “no están asociadas”.

En tanto, este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Roberto Lazzeri Montaño tomó posesión como director general Nafin y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

#Comunicado

Asume Roberto Lazzeri Montaño como Director General de @NafinOficial y @bancomext con el objetivo de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México.

📰 https://t.co/FH4mPs6qTT pic.twitter.com/lUUiU8Du9T — Nacional Financiera (@NafinOficial) August 18, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr