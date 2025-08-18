Esto se sabe

Renuncian director Jurídico de la ASF y su hermano, titular de Nafin; son hijos del exgobernador Heladio Ramírez

Heladio Elías Ramírez Pineda y su hermano, Luis Antonio Ramírez Pineda, renunciaron a sus cargos en la ASF y Nafin, respectivamente, el 15 de agosto

Auditoría Superior de la Federación.
Auditoría Superior de la Federación. Foto: larazondemexico
Por:
La Razón Online

Javier Herrera Borunda, diputado del PVEM, confirmó la renuncia de Heladio Elías Ramírez Pineda como director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según Reforma y El Sol de México, la renuncia fue solicitada por “temas de acoso”, resultado de un procedimiento interno; además, el hijo del exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez López, ya contaría con un amparo.

Ambos diarios informaron que Heladio Ramírez Pineda habría presentado su renuncia el pasado 15 de agosto, a solicitud de David Colmenares Páramo, titular de la ASF.

TE RECOMENDAMOS:
Consejeros electorales del INE, en una fotografía ilustrativa.
Aprueban anteproyecto

Anteproyecto de presupuesto del INE confronta a consejeros

En la misma fecha, su hermano, Luis Antonio Ramírez Pineda, presentó su renuncia a la titularidad de Nacional Financiera (Nafin), según Latinus, medio al que dijo que las dimisiones “no están asociadas”.

En tanto, este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Roberto Lazzeri Montaño tomó posesión como director general Nafin y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Se hizo entrega de constancias de mayoría a las candidaturas electas para los cargos de Magistradas y Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Entre señalamientos de Sala Superior

INE entrega constancias de mayoría a 45 juzgadores que habían sido calificados como inelegibles