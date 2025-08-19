Sheinbaum aclara que no hay ningún acuerdo con la DEA para operación de vigilancia en frontera

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se haya llegado a un acuerdo con Estados Unidos para desmantelar a las redes del narcotráfico, como lo anunció la Administración de Control de Drogas (DEA).

En las últimas horas, esta oficina aseguró que ambos gobiernos acordaron la puesta en marcha el proyecto bajo el nombre Proyecto Portero, con el que investigadores y autoridades en ambos lados de la frontera se dedicarán a identificar objetivos conjuntos, intercambiar información y con ello frenar el trasiego de drogas.

La mandataria federal negó que se haya llegado a tal convenio y aclaró que, hasta ahora, lo único que se comparte es la capacitación de elementos de la Secretaría de Seguridad en Texas.

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay, no hay nada más”, sostuvo en su conferencia.

A esto, agregó que hay comunicación entre el Comando Norte y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

También recordó que ambos gobiernos han trabajado durante meses en construir un acuerdo en materia de seguridad que ya está listo para su firma.

“Quien ha estado coordinando estos esfuerzos es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Está por firmarse este acuerdo, que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial; es decir que cada quien opera en su territorio y la coordinación sin subordinación. Esos son los cuatro principios y ahí viene una serie de planteamientos de coordinación general en este marco, ese es el acuerdo de seguridad formal que está pues ya por acordarse ya formalmente es el único acuerdo”, dijo.

Hizo hincapié en que su gobierno no validará proyectos que no hayan sido consultados con su administración.

“Entonces es importante aclarar esto, porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta; nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al Gobierno de México. La relación con los agentes, de las agencias de Estados Unidos, está marcada por la Constitución, recientemente la modificación que hicimos a la Constitución y la ley de seguridad”, dijo.

