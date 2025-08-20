Corte baja el telón: Piña deja juicio a la historia; CSP ve fin a “era de nepotismo”

Este 19 de agosto fue el día del juicio final, que marcó el fin de una era en la que se le dio cerrojazo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como se conocía en las últimas tres décadas.

El máximo tribunal constitucional del país puso fin este martes a un ciclo de casi 31 años, en una sesión de cierre en la que la ministra presidenta, Norma Piña, defendió en su último discurso el trabajo realizado, al afirmar: “La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Será la sociedad y la historia misma, las que juzgarán a quienes hemos juzgado”.

El Dato: Integrantes de la agrupación Resistencia Civil Activa y Pacífica se manifestaron en el exterior de la SCJN para exigir la anulación de la elección judicial del pasado 1 de junio.

Tras una sesión de una hora y 15 minutos, y antes de dar el último marrazo en la historia del actual modelo de la Corte, que inició en diciembre de 1994, tras la reforma judicial del expresidente Ernesto Zedillo, que redujo de 26 a 11 la cantidad de ministros, Piña Hernández destacó el papel histórico del tribunal constitucional, al recordar que su legado deja precedentes y resoluciones “que han constituido un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, garantizando la progresividad de los derechos humanos”.

Todo ello, dijo, en una historia de debates intensos, disensos fecundos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de la democracia.

La ministra presidenta de la SCJN, ayer. ı Foto: Especial

Quien es la primera mujer en presidir la SCJN en la historia de México subrayó que concluye un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace más de 30 años.

Y es que a partir del 1 de septiembre iniciará una nueva etapa, que, de acuerdo con la reforma judicial aprobada el 15 de septiembre del año pasado, tendrá un rediseño de la estructura e integración, con la llegada de los nueve ministros que, por primera vez en la historia, fueron electos a través de las urnas, en lugar de la integración de 11, como la habíamos conocido.

En la nueva etapa, todos los asuntos serán abordados por el pleno, al desaparecer las dos salas a través de las que se agilizaba la revisión de temas, y que han existido en la Corte desde hace 200 años.

El ministro González Alcántara, a su llegada. ı Foto: Especial

Asimismo, desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como instancia encargada de la administración y vigilancia de los tribunales federales, para dar paso a la creación de dos instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

En medio de un discurso solemne que duró casi cinco minutos, y ante la sala de plenos colmada por los trabajadores de diversas áreas del alto tribunal, la ministra presidenta advirtió que la Constitución debe seguir siendo “la brújula moral que nos guía. No como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovar lealtad cada día”.

Asimismo, recordó que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende.

“La Suprema Corte no es sólo un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas”, subrayó.

La despedida en el alto órgano jurisdiccional que se ha venido dando desde hace semanas, en medio de la incertidumbre ante el futuro en la Corte, tuvo su clímax ayer, cuando los secretarios de estudio y cuenta y el personal administrativo recibieron a los ministros con aplausos a través de una valla humana a lo largo del pasillo que conduce al salón de plenos.

Javier Laynez, recibido con aplausos ı Foto: Especial

Con excepción de la ministra Lenia Batres, quien sólo avanzó en medio del silencio, el resto recibió incluso porras. Fue el caso de Javier Laynez, a quien le corearon: “Laynez, Laynez, Laynez”. A la ministra Loretta Ortiz también le tocaron algunos aplausos, a pesar de que será parte de la nueva integración.

Durante su discurso, la ministra Piña pronunció cada uno de los nombres de los nueve ministros que, además de ella, conformaron hasta ayer el pleno de la SCJN, a quienes les expresó reconocimiento y gratitud, comenzando por los de dos de las ministras que serán parte de la nueva integración, quienes se han manifestado en favor de la reforma judicial que da origen a los cambios y a la conclusión adelantada de sus funciones.

“Muchas gracias, ministra Lenia Batres Guadarrama. Muchas gracias, ministra Yasmín Esquivel Mossa”. Más adelante también nombró a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

A diferencia del cierre en la Segunda Sala, donde al pronunciar su discurso final al ministro Javier Laynez se le entrecortó la voz y al borde del llanto afirmó que sus integrantes modificaron el paradigma de los derechos humanos y cambiaron la vida de muchos mexicanos, o del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien al despedirse en el cierre de trabajos de la Primera Sala advirtió que “a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactas”, la ministra presidenta lució ayer tranquila y esbozó una ligera sonrisa mientras pronunciaba su discurso final.

Piña Hernández concluyó al mencionar que la congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia, y posteriormente recibió aplausos durante un minuto, de casi todos los togados presentes.

Lenia Batres permaneció seria todo el tiempo y con las manos sobre el escritorio. Yasmín Esquivel aplaudió ligeramente y por momentos, al igual que Loretta Ortiz. Los trabajadores presentes en la sala se pusieron de pie, mientras la mayoría aplaudía efusivamente.

La ministra presidenta respondió que los aplausos fueron para todos, “ustedes incluidos”, mientras que, de forma nerviosa, pronunció: “esta es la última sesión de pleno, y sólo me resta convocar a las ministras y ministros el próximo 26 de agosto para los informes de gestión en su carácter de presidenta de la Primera Sala la ministra Loretta Ortiz; de la Segunda Sala el ministro Javier Laynez Potisek, y a nombre del pleno y del Consejo (de la Judicatura Federal), como presidenta que soy ahora, daré yo el de pleno”. Posteriormente, dio el marrazo final con el que se cierra una etapa de tres décadas en la SCJN.

Desechan 150 recursos por elección en el TEPJF

› Por Tania Gómez

En la última sesión con su integración actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedentes los casi 150 juicios de inconformidad en contra de la elección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que quedó firme la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar la validez de la elección de dichas magistraturas.

Tras la revisión de los juicios de inconformidad interpuestos contra la elección de Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, todos fueron desechados por improcedentes.

El Dato: la mayoría de los ministros de la actual Corte se opuso a la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, que ordenó someter los cargos a votación popular.

“Establecer que no prosperaron las impugnaciones porque fueron desechados por falta de legitimación (...) resultaron improcedentes los recursos de inconformidad planteados, y por lo tanto, queda firme la declaratoria de validez que ya realizó el INE”, expresó la ministra presidenta, Norma Piña.

Durante la sesión extraordinaria del pleno de la Corte para terminar de revisar los juicios de inconformidad contra la elección de magistrados electorales, la ministra presidenta agregó que, de acuerdo con la Constitución, a quien le corresponde realizar la declaratoria de validez de la elección, efectuar los cómputos, publicar resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que resultaran ganadoras es exclusiva del Instituto Nacional Electoral.

30 años de la Corte en su actual estructura terminan el 1 de septiembre

Mientras que, de acuerdo con la reforma judicial, corresponde a la SCJN conocer los recursos interpuestos contra las candidaturas relacionadas con magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

La ministra Piña informó que todavía el lunes recibieron cuatro juicios de inconformidad más, y reconoció la labor de los ministros y sus ponencias por agilizar el trabajo para que estuvieran listos para revisarse el martes en el pleno.

“Se interpusieron los recursos, se revisaron los recursos, existieron poco más de 140 y tantos recursos, que hoy concluimos los últimos que nos llegaron. Ya tenemos el aviso de que no hay más recursos; entonces, lo que procede es, por eso está así el dictamen, es establecer que no prosperaron los recursos o las impugnaciones, porque fueron desechados por falta de legitimación”, dijo.

Piña Hernández agregó que la Corte no tiene facultad para revisar etapas previas del procedimiento de la elección judicial de magistrados electorales.

Pleno de la SCJN, ayer, durante la última sesión extraordinaria en la que desahogó impugnaciones a la elección judicial. Foto›Cuartosuro

La ministra agregó que, debido a ello, el dictamen venía en ese sentido: “por unanimidad de votos en establecer que resultaron improcedentes los recursos de inconformidad planteados, y por lo tanto queda firme la determinación de la declaratoria de validez que ya realizó el INE, sin que esta Suprema Corte tenga alguna facultad para revisar etapas previas del procedimiento, al no haber prosperado los recursos de inconformidad”, dijo.

La presidenta de la Corte y del Poder Judicial de la Federación (PJF) citó al Pleno para el martes 26 de agosto, a una sesión solemne en la que ella y los presidentes de las Salas, Loretta Ortiz Ahlf, y de la Segunda Sala, Javier Laynez Potisek, rindan los informes de labores de su gestión.

En la Corte fue el “fin de una era de nepotismo”

› Por Yulia Bonilla

La última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada este martes, fue considerada como el “fin de una era de nepotismo”, por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la nueva conformación del alto tribunal, a partir del 1 de septiembre, con quienes ganaron la elección, será “mejor”.

“(Representa) el fin de una era, en el Poder Judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad?, siempre, pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos”, dijo en su conferencia.

El Dato: La reforma hecha al Poder Judicial establece una integración de la SCJN con nueve ministros y la desaparición de las dos salas, por lo que el pleno abordará los asuntos.

Aunque consideró que hay excepciones, recalcó que muchos años se cometieron prácticas de “amiguismos” para avanzar en la carrera judicial.

“Durante este periodo lo que demostró es que se reproducía, a partir de amiguismos, nepotismos. Supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, evidentemente, no funcionaba esa carrera”, dijo.

Así, comentó que con los próximos ministros y actores judiciales que entrarán en funciones en septiembre iniciará una nueva etapa que será mejor.

La Mandataria Claudia Sheinbaum, ayer, en Palacio Nacional. Foto›Especial

“Y ahora pues inicia una nueva era a partir del primero de septiembre. Y va a ser mejor. Eso no tengo la menor duda”, aseguró Sheinbaum Pardo.

En otros momentos, la mandataria federal ha mostrado su respaldo a la nueva conformación del alto tribunal, al destacar que llegarán al cargo por la decisión de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 1 de junio.

Desde que se dieron a conocer los resultados, ha subrayado su reconocimiento hacia Hugo Aguilar, abogado de origen indígena que al haber obtenido el mayor número de votos se convertirá en el próximo ministro presidente de la SCJN.

“Ahora hubo una elección… Entre todas y todos los mexicanos, los que quisieron salir a ejercer su derecho al voto, votamos por el nuevo Poder Judicial. Antes, a los ministros de la Corte los decidía el presidente y unos cuantos senadores.

Eso se acabó, dijo, ahora los ministros y ministras las decide el pueblo de México con su voto. Y miren qué sabio es el pueblo de México, que supo elegir un presidente de la Corte, un indígena mixteco. ¿Cuándo hubiera llegado un indígena mixteco a ser presidente de la Corte? Nunca, si no lo hubiera decidido el pueblo de México”, dijo el pasado 29 de junio en conferencia.

Al plantearle sobre si la nueva Corte debería emprender indagatorias contra los actuales ministros, ha manifestado que lo adecuado deberá ser enfocarse en la garantía de acceso a la justicia para las y los mexicanos, en lugar de incurrir en dinámicas de “persecución”.

“Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, son autónomos, pero el nuevo poder judicial, pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Ésa es su principal función. Si en el proceso de entrega recepción, porque en todo hay un proceso de entrega a recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar. Más ellos, si son los guardianes de la justicia”, declaró semanas atrás la Presidenta Sheinbaum al reiterar su apoyo al proceso de elección judicial.

