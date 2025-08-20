Sheinbaum niega acuerdo con DEA para ir contra narcos

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que se haya llegado a un acuerdo con Estados Unidos para desmantelar a las redes del narcotráfico fronterizas, como lo anunció la Administración de Control de Drogas (DEA).

Esta oficina aseguró el lunes que ambos gobiernos acordaron la puesta en marcha del Proyecto Portero, con el que autoridades en ambos lados de la frontera se dedicarán a identificar objetivos conjuntos, intercambiar información y con ello frenar el trasiego de drogas.

En conferencia negó que se haya llegado a tal convenio y aclaró que, hasta ahora, lo único que se comparte es la capacitación de elementos policiales, en Texas.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El pendiente de pendientes

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué; nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay, no hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado”, sostuvo.

Expuso que, al enterarse del comunicado, contactó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para verificar lo que allí se decía, y el funcionario negó que se haya firmado algún convenio en lo particular con la DEA.

Agregó que hay comunicación entre el Comando Norte y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, y recordó que ambos gobiernos han trabajado durante meses en construir un acuerdo en de seguridad, el cual ya está listo para su firma.

“Quien ha estado coordinando estos esfuerzos es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Y está por firmarse este acuerdo que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial; es decir, que cada quien opera en su territorio; y la coordinación sin subordinación. Esos son los cuatro principios. Y ahí viene una serie de planteamientos, de coordinación general en este marco. Ese es el acuerdo de seguridad formal que está ya por acordarse, formalmente; es el único acuerdo”, dijo.

Hizo hincapié en que su Gobierno no validará proyectos que no hayan sido consultados con su administración.

“Es importante aclarar esto, porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del Gobierno de EU, que no se haya preguntado al Gobierno de México. La relación con los agentes de las agencias de EU está marcada por la Constitución, recientemente la modificación que hicimos a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, apuntó.

Subrayó que los acuerdos a los que se llegue con aquel país en materia de seguridad se entablan de gobierno a gobierno, en apego a la equivalencia de niveles que representan, por medio de dependencias como la SRE, en el caso de México, y del Departamento de Estado, de EU.

“No hay nada en particular. Entonces, por eso lo único que nosotros decimos es: la comunicación bilateral es comunicación bilateral”, dijo.

En un tema relacionado, la Presidenta exigió a EU que se presenten las pruebas en caso de que Ismael El Mayo Zambada acuerde declararse culpable a cambio de implicar a posibles cómplices, y recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, arrestado en 2020 por la DEA bajo acusaciones de narcotráfico, pero sin pruebas, y que finalmente fue exonerado.

Agencia insiste en que sí hay pacto con México

› Por Sergio Ramírez

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ratificó que el Proyecto Portero para desmantelar a los “guardianes” o jefes de plaza de los cárteles en ambos lados de la frontera, sí se realiza en coordinación con autoridades mexicanas.

En respuesta a la agencia AP, la DEA dijo que el lunes sólo se informó de la iniciativa de formación vinculada a dicho proyecto, el cual “tiene implicaciones positivas para ambos lados de la frontera”.

Lo anterior después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum negara la existencia de un acuerdo con la DEA para llevar a cabo dicho proyecto y dijo desconocer por qué se emitió un comunicado sobre ello.

La DEA anunció el lunes el lanzamiento de esta importante “iniciativa binacional” con México para desmantelar los corredores de todo tipo de contrabando en la frontera común.

55 capos del narco ha entregado México a EU este año

El Proyecto Portero aspira a desmantelar a los vigilantes de los cárteles que “dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”.

Para ello, se puso en marcha un programa de capacitación y colaboración de varias semanas que reúne a investigadores mexicanos con funcionarios policiales, de defensa, de inteligencia o fiscales estadounidenses que “identificarán objetivos comunes, desarrollarán estrategias coordinadas y fortalecerán el intercambio de inteligencia”, agregó la agencia.

RESPUESTA. Más temprano, luego de que la Presidenta negó que haya un acuerdo como lo anunció la DEA, la embajada de Estados Unidos en México respondió que los problemas de seguridad son compartidos.

En un breve mensaje en sus redes sociales, la representación diplomática acompañó la respuesta con la publicación de la portada de un diario de circulación nacional que dice: “Van la DEA y México por capos fronterizos”.

“Problemas compartidos, soluciones compartidas. #SegurosJuntos México-Estados Unidos”, posteó, aunque por la tarde borró el mensaje.

Deporta EU a Julio César Chávez Jr.

› Por Sergio Ramírez y Yulia Bonilla

Julio César Chávez Jr. fue deportado a México, luego de que en julio las autoridades migratorias de Estados Unidos lo detuvieron en Studio City, California, por lo que ahora deberá enfrentar en el país cargos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer que el hijo del boxeador del mismo nombre fue deportado a nuestro país: “No sé si ayer (lunes) u hoy (martes) en la mañana, pero nos informaron que a México, que iba a llegar a México”.

Chávez junior fue ingresado la madrugada del martes al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, Sonora, un penal de máxima seguridad, tras ser entregado por las autoridades estadounidenses.

El Tip: El exboxeador Julio César Chávez defendió a su hijo y dijo no sentirse preocupado porque no pertenece a ningún cártel, y que es inocente, y dijo confiar en la justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que enfrenta una orden de aprehensión vigente desde marzo del 2023 por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.

Su traslado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad desde la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, donde fue entregado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto.

El boxeador fue detenido en Los Ángeles por violaciones migratorias, pero su captura y deportación obedece a una solicitud formal del Gobierno mexicano, que lo señala como presunto colaborador del Cártel de Sinaloa.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, compartió la imagen de la deportación del pugilista, ayer. Foto›Especial

Se esperaba que ayer mismo se definiera su situación jurídica y se especificaran los cargos, pero hasta el cierre de esta edición no había ocurrido así.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Chávez Jr. ingresó legalmente a EU en agosto del 2023 con una visa de turista B2, válida hasta febrero del 2024.

Posteriormente, el 2 de abril del 2024, solicitó la residencia permanente legal, argumentando matrimonio con una ciudadana estadounidense, quien previamente estuvo relacionada con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.