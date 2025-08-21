Gobierno va por inversión superior a 163 mmdp para 275 nuevas líneas de transmisión energética

La titular de Energía realizó la explicación en la Mañanera del Pueblo.

Más de 163 mil millones de pesos serán invertidos para la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión energética y 524 subestaciones, como parte del plan para el fortalecimiento de este sector en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la interconexión del sistema energético que se tiene en México no es común entre otros países, pero aquí se trabaja por ello.

“Todo nuestro país está interconectado. No todos los países tienen sistemas interconectados nacionales, a veces los tienen regionales. Nosotros sí tenemos un sistema interconectado… una inversión muy importante. Todas las líneas que vemos por las carreteras son grandes torres. Ahí es donde estamos haciendo esta inversión”, mencionó Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional este jueves.

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, mencionó que con esta inversión se van a incorporar tecnologías de última generación.

“Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es también lo que existe para disminuir las pérdidas y las congestiones en los puntos más importantes del país y con esto se van a beneficiar más de 50 millones de usuarios en todo en todo el país”, dijo.

Aseguró que estas obras permitirán hacer frente a impactos por desastres naturales, interconectar comunidades y sistemas aislados, reducir la pobreza energética, impulsar el desarrollo regional mediante a este acceso de energía confiable, asequible de todas las actividades económicas.

También conectar zonas con potencial en recursos renovables, que pueden proveer de energía más limpia cada vez e incluso interconectar entre países vecinos a través de enlaces internacionales.

Actualmente, la red de transmisión cuenta con más de 111 mil km en todo el país y más de dos mil 300 subestaciones eléctricas en todo el país.

