INE exonera a Pío López Obrador por recibir dinero en sobres amarillos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó de manera unánime la exoneración de Pío López Obrador, hermano del expresidente, al declarar infundado el procedimiento sancionador en su contra por haber recibido fajos de dinero en sobres amarillos en el año 2015, presuntamente para la campaña electoral de Morena en Chiapas.

Tras cinco años de investigación por presuntamente haber recibido apoyos en efectivo por 1.4 millones de pesos, de manos de David León, quien entonces era titular de Protección Civil del estado de Chiapas, y que fue exhibido a través de videos, en el que se observa a López Obrador en un restaurante, recibiendo fajos de dinero en efectivo, el INE determinó que no fue posible acreditar que dichos recursos económicos hayan sido utilizados en beneficio de Morena.

La consejera Carla Humphrey explicó que la Unidad de Fiscalización del INE realizó solicitudes de información a diversas instituciones, pero en ninguna se acreditaron irregularidades financieras para acreditar la conducta denunciada.

“No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado. Por lo tanto, la conducta no se acredita y esto otra vez nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización”.

La consejera Dania Ravel lamentó que “todas las puertas” se cerraron en ese caso, pues la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) exculpó al hermano del expresidente al restar validez a los videos donde se le entregaba dinero en efectivo.

“A través de peritajes lo que hacen es desvirtuar la autenticidad de estos videos desde la perspectiva de que pudieron haber sido alterados, mencionando que presentan cortes, que hay partes del audio que son inentendibles, que no se puede garantizar que no haya sido manipulado”.

Asimismo, que tras realizar diligencias a través de la Unidad Técnica de Fiscalización con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respondió que no tiene investigaciones relativas a las operaciones respecto a los hechos denunciados, así como con la Comisión Nacional Bancaria Valores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Auditoría Superior del estado de Chiapas, donde se negó la existencia de los hechos.

En el mismo sentido, el consejero Jaime Rivera señaló que el INE no cuenta con elementos para resolver en un sentido diferente a la determinación de autoridades especializadas.

