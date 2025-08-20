“Recorte mayor al INE arriesga las elecciones”

La consejera Dania Ravel, en sesión extraordinaria, el 14 de noviembre del 2024.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel consideró que reducir aún más los recursos al organismo para su operación, tal y como se ha delineado en una eventual reforma electoral, podría repercutir en hacer las elecciones con la calidad con la que generalmente se han llevado a cabo.

Entrevistada en el programa Al Medio día con Solórzano, la consejera consideró que es un contrasentido que se le asignen más atribuciones al INE, pero que no se le otorgue mayor presupuesto.

Recordó que lo último que se le atribuyó al INE fue hacer la elección extraordinaria del Poder Judicial, lo que representó una enorme labor: “Entonces, cada vez cada año vemos más atribuciones que se dan en el INE y eso cuesta”, externó.

EL Dato: Dania Ravel explicó que el Consejo General aprobó el anteproyecto presupuestal para 2026, en el que se prevé el monto para la operación y funcionamiento del INE.

Recordó que para la organización de la elección judicial, ante la disminución de los recursos que sufrió el INE en su presupuesto de 2025, de entrada no fue posible instalar todas las casillas que se habían pensado, que eran la misma cantidad que se colocaron para la elección de 2024.

Asimismo, mencionó que el bajo presupuesto evitó garantizar los derechos electorales de grupos históricamente discriminados como las personas en prisión preventiva, mexicanos migrantes y material para personas con discapacidad.

Consideró que en la eventual reforma electoral se debe pensar cómo fortalecer la autonomía y la independencia, no solamente del INE, sino de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople), otorgándoles presupuesto mínimo garantizado, pues ello fortalecería su autonomía.

“Tocar la puerta de los palacios de gobierno para que se esté dando recursos para cumplir con las tareas mínimas que tienen que realizar las autoridades electorales, creo que no fortalece a la autonomía de las autoridades electorales”, concluyó.