La sección de Vilchis violó derechos

Y nos piden que no quede eclipsada una resolución de la mayor relevancia que se dio en el Poder Judicial de la Federación. Y es que resulta que éste confirmó que la sección denominada “Quién es quien en las mentiras”, creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, violó derechos humanos. Este fallo del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se ha dado a partir de un litigio iniciado por el analista político Max Kaiser, y representa, nos hacen ver, un antecedente importante en materia de libertad de expresión. Y es que claramente se determinó que la referida sección que era presentada por Elizabeth García Vilchis, denostaba y estigmatizaba. El PJ ha resuelto que se usaron indebidamente redes oficiales para atacar a críticos, que la información difundida en esa sección estelar carecía de veracidad y además que generó un ambiente hostil y riesgo de violencia. Eran actos de comunicación oficial que se desapegaban de las normas con ello el afán de desincentivar la crítica. Era algo que se sabía, pero ha quedado asentado en tribunales, nos comentan.