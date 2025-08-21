MC exige que se retome la discusión sobre PPO

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Laura Ballesteros urgió a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a retomar la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en torno a la prisión preventiva oficiosa, al considerar que esta medida profundiza la crisis de injusticia en el país.

Ballesteros recordó que, el miércoles pasado, presentó un derecho de petición a la ministra presidenta Norma Piña para que se incorporara a la orden del día el proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat, que plantea la inconstitucionalidad de la reforma impulsada por Morena. Sin embargo, lamentó que el tema no se discutiera en la última sesión del pleno.

La diputada naranja acusó que Morena ha aprobado reformas judiciales fast track que no atienden de fondo la falta de acceso a la justicia. Señaló que, mientras no se reformen integralmente a las fiscalías y ministerios públicos, la ciudadanía seguirá enfrentando un sistema incapaz de garantizar procesos judiciales justos.

Además, anunció que MC presentará una reforma constitucional para que la prisión preventiva oficiosa se ajuste a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nos preocupa demasiado, porque el acceso a la justicia es uno de los pendientes más importantes para la gente”, dijo.