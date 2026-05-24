Tormentas eléctricas y calor golpearán al país HOY 24 de mayo; prevén lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas

Este es el pronóstico de lluvias en México para HOY.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que para este domingo 24 de mayo la interacción entre diferentes fenómenos hidrometeorológicos provocará lluvias intensas en dos estados, así como muy fuertes en otros seis, además de actividad eléctrica y ambiente caluroso en gran parte del país.

A través de su informe diario, la dependencia advirtió que las fuertes lluvias serán provocadas por la interacción entre una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste del país, una vaguada en altura que se extiende hasta el sureste de México, un frente frío cercano a la frontera norte de Coahuila, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y mar Caribe.

Este es el pronóstico de lluvias en México para HOY. ı Foto: Cuartoscuro

De esta forma, se esperan lluvias intensas en:

Oaxaca (norte y sur)

Chiapas (norte, este y sur)

También, lluvias muy fuertes en:

Nuevo León (este)

Tamaulipas (norte, oeste y sur)

San Luis Potosí (noreste)

Veracruz (centro)

Puebla (este y sureste)

Tabasco (sur)

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en:

Coahuila (este y noreste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Guerrero (noreste)

Finalmente, se prevén intervalos de chubascos en:

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que habrá lluvias aisladas en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Aguascalientes

Jalisco

Colima

En el mismo sentido, la Conagua advirtió que, a causa de los mismos fenómenos hidrometeorológicos, se prevén fuertes rachas de viento, particularmente de 40 a 60 kilómetros por hora en:

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Además de posibles tolvaneras en:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Así como rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en:

Tamaulipas

Yucatán

Quintana Roo

Además de posibles tolvaneras en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Chiapas

Asimismo, las condiciones previstas favorecerán actividad eléctrica y posibles tormentas eléctricas asociadas con las lluvias de mayor intensidad, principalmente en entidades del sur y sureste del país.

Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/rDHqp3PyRJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 24, 2026

A causa de esto, la Conagua advirtió que “las lluvias fuertes a torrenciales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”, por lo cual urgió a tomar precauciones.

Sigue el calor en algunos estados

Por otro lado, la Conagua advirtió que para este domingo 24 de mayo continuará el ambiente caluroso en diversos estados debido a la persistencia de la onda de calor.

Particularmente se registrarán temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en:

Sinaloa (norte y centro)

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y oeste)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (sureste)

Chiapas (oeste)

Campeche (norte)

Yucatán (oeste)

Así como máximas de 35 a 40 grados Celsius en:

Baja California (noreste)

Baja California Sur (sur)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León (este)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas (sur)

Durango

Nayarit

Morelos

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Finalmente, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en:

Aguascalientes (oeste)

Guanajuato (noreste)

Estado de México (suroeste)

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