Alivio de secretarios

Nos dicen que algunos secretarios habrán lanzado ayer un suspiro de alivio luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum diera cuenta en su conferencia mañanera que no tiene previsto hacer cambios en su gabinete. “No tengo pensado ningún cambio, no tengo pensado ningún cambio. Es un muy buen gabinete, todos trabajan muy, muy bien”, refirió la mandataria. Hasta ahora el único ajuste que ha efectuado en su gabinete legal es el del secretario de Hacienda, donde puso a Édgar Amador en remplazo de Rogelio Ramírez de la O, pero se debió a acuerdos previos. Nos hacen ver, sin embargo, que se equivocarían los titulares de dependencias si suponen que el respaldo que planteó ayer la mandataria es permanente, porque lo que es un hecho es que quienes han tenido el reflector encima han sido en términos generales solventes, pero hay otros cuyas dependencias tienen menos protagonismo y como que ellos mismos no se han ayudado mucho para poder brillar. Como sea, pendientes.