Arranque maratónico

Nos cuentan que los integrantes de los tres Poderes de la Unión se alistan para el maratón de actividades del próximo 1 de septiembre. La jornada inicia con el mensaje que pronunciará la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, con motivo de su Primer Informe de Gobierno. Un poco más tarde tendrá lugar la sesión del Congreso General para la apertura del periodo de sesiones del Congreso, en la Cámara de Diputados, a la que también asisten los senadores. En el mismo acto se realizará la recepción del Primer Informe de Gobierno, que entregará la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. De manera casi paralela, se llevará a cabo una ceremonia de entrega de Bastón de Mando a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un lugar aún por confirmar. Posteriormente, en el Senado rendirán protesta los 881 nuevos jueces, magistrados y ministros que fueron electos por voto popular. Y ya entrada la noche, habrá una sesión solemne de instalación del pleno de la Suprema Corte, con su nueva conformación de nueve integrantes, ceremonia a la que asistirá la titular del Ejecutivo. Uffff.