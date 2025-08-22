Tras viaje a Japón reaparece Andy

El secretario de Organización de Morena, ayer, durante la reunión virtual del Consejo Nacional.

Morena realizó su noveno Consejo Nacional extraordinario con la participación de los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de manera virtual. Dicho encuentro significó la reaparición pública de Andrés Manuel López Beltrán en labores propias de su partido, esto tras esquivar la polémica por sus vacaciones en Japón.

López Beltrán, secretario de Organización, apareció en esta reunión, donde habló de extender la vigencia de sus dirigencias estatales.

El 29 de julio pasado, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del partido, informó que solicitaría al Consejo Nacional que las actuales dirigencias permanezcan en el cargo hasta las elecciones intermedias.

El Dato: sobre los viajes realizados por el hijo del exmandatario AMLO, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que “el poder debe ejercerse con humildad”.

Con ello, los órganos estatales encabezarán los procesos para definir las candidaturas a 16 gubernaturas y otros cargos locales, además de la renovación de la Cámara de Diputados.

La decisión de la dirigente nacional, argumentó en su momento, obedece a que estarán enfocados en la conformación de los 71 mil 541 comités seccionales y la afiliación de al menos 10 millones de militantes, antes de que termine 2025.

Durante el encuentro, los morenistas determinaron que las administraciones de sus Comités Estatales que se encuentran acéfalas continuarán su periodo hasta 2027. Además, el secretario de Organización también recibió múltiples felicitaciones con motivo de su cumpleaños 39, por parte de diversos liderazgos morenistas.

Fue la secretaria general Carolina Rangel, quien difundió imágenes del encuentro encabezado por el presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, López Beltrán, entre otros integrantes. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también se conectó de manera remota, así como consejeros nacionales, como Aleida Alavez.

Andrés Manuel López Beltrán fue blanco de críticas debido a que, según diversos medios nacionales, habría gastado más de 47 mil pesos en una cena en el hotel The Okura Tokyo, durante un viaje que realizó a Japón. Según informes en su estancia en dicho recinto, desembolsó un millón 405 mil 530 yenes, alrededor de 177 mil pesos.

14 días duró el viaje de López Beltrán a Japón

Incluso, se mencionó que ocultó gastos en su estadía en la habitación 3205, de uno de los mejores hoteles de Japón, que duró del 15 de julio de 2025 al 29 de julio. Entre los pagos se encuentran pagos en restaurantes, servicios al cuarto, de minibar y de lavandería.