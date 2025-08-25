Operativo contra foco de inseguridad

Y el que sigue dando buenos resultados es el operativo La noche es de todos que de manera conjunta realizan la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Y es que resulta que derivado de su aplicación el fin de semana, fueron cerrados ocho sitios de venta de alcohol conocidos como chelerías, ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Venustiano Carranza. Los operativos que detonaron las acciones se dieron a partir de denuncias ciudadanas que se han visto afectadas por la operación de estos expendios, principalmente alteraciones al orden público, consumo de alcohol en la vía pública y presunta venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Entre las colonias donde se efectuaron verificaciones están Tabacalera, Juárez, Centro, Buenavista, Granjas Coapa, Villa Quietud, Los Cedros, Del Carmen, Portales, Narvarte, Cafetales y Campestre Coyoacán. Ahí el dato.

