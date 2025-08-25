Retiran visa a funcionarios de Coahuila

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revocó la visa a la exalcaldesa priista de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, y a su esposo Jorge Miguel Barajas, comandante regional de la policía estatal de Coahuila, reportaron medios locales en Texas.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron el miércoles pasado cuando la actual subsecretaria de Gobierno en la Región Norte de Coahuila intentó cruzar por el puente internacional Piedras Negras-Eagle Pass, acompañada de su marido.

Un medio local en Eagle Pass mencionó que “cuando la pareja intentaba entrar a Estados Unidos, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza les notificaron sobre la revocación de sus visas y los regresaron hacia México, sin darles una razón oficial”.

El Tip: La funcionaria intentaba viajar a San Antonio, Texas, para una cita médica relacionada con su embarazo.

En redes sociales se dieron a conocer algunas versiones, ya que Villarreal Pérez se encuentra en estado avanzado de embarazo y los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés), lo tomaron como si quisiera dar a luz en territorio estadounidense, lo cual representa una violación a los términos de la visa.

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la revocación de la visa a los funcionarios coahuilenses forme parte de la práctica de las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han retirado el documento a gobernadores, alcaldes y funcionarios mexicanos.

Sonia Villarreal también fue secretaria de Seguridad Pública de Coahuila, y su esposo Jorge Miguel Barajas, El Hummer, integró el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES), de la Policía estatal, corporación vinculada a supuestas desapariciones forzadas, torturas y detenciones.