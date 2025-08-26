Coincide INE con Comisión para la Reforma Electoral necesidad de enmienda que fortalezca sistema

Ocho de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvieron un encuentro con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en donde coincidieron en la necesidad de una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano.

En la reunión, llevada a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, acordaron crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a los temas, así como un listado de temas electorales específicos a analizar.

La Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, sostuvo que el INE está comprometido en aportar datos técnicos y operativos.

Estableció que al INE le ocupa la parte técnica y operativa de los procesos electorales y debe dar a los ciudadanos la confianza de que lo que se establezca en la reforma electoral se puede operar con garantía.

Por parte del instituto, los consejeros abordaron aspectos como la organización de los procesos electorales y la concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales, los tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales y el el diseño de la educación cívica, la especialización técnica y operativa del personal.

Asimismo, el uso de nuevas tecnologías, la fiscalización, la importancia de que la reforma electoral se fortalezca con base en un trabajo conjunto, la autonomía legal y financiera, transparencia, y el modelo de comunicación política.

Al acto asistieron las y los consejeros Rita Bell López Vences; Claudia Zavala Pérez, Norma De La Cruz Magaña y los Consejeros Martín Faz Mora; Jorge Montaño Ventura; Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona, así como la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

Por parte de los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, estuvieron Pablo Gómez Álvarez, así como sus integrantes: la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el titular de la Coordinación de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el Coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

