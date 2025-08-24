Magistrado propone validar elección del Tribunal de Disciplina Judicial; acordeones no influyeron, dice

Al considerar que no hay una sola prueba de que los acordeones fueron financiados por Morena para influir en los resultados de la elección del 1 de junio o que hayan puesto en peligro la libertad del voto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso validar la elección del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDC).

Luego de que hizo público el proyecto que presentará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sesión del miércoles próximo, De la Mata insistió en que los acordeones no influyeron en los resultados, pese a la coincidencia de éstos con las candidaturas ganadoras.

Pese a que el INE exhibió que la “operación acordeón” fue más grave en el Tribunal de Disciplina Judicial, donde arriba del 51 por ciento presentaba coincidencias exactas entre los números que aparecían en las guías de votación y las candidaturas ganadoras, el proyecto establece que no hay evidencias claras y contundentes .

Acordeones utilizados en la elección judicial del pasado 1 de junio. Foto›Cuartoscuro

“Los 87 acordeones físicos son documentales privadas; los 225 acordeones digitales, publicaciones en Facebook, X y TikTok, así como las ligas que remiten a noticias son pruebas técnicas. Todos esos elementos de pruebas tienen una naturaleza privada por ser documentos aportados por la parte actora”.

“Ahora, al tener la naturaleza de documentos privados y técnicas, entonces carecen de plenitud probatoria porque, como se verá a continuación, no generan convicción sobre la veracidad de los hechos. La actora parte de la premisa incorrecta y subjetiva de que todo acordeón fue encontrado fue usado, leído y obedecido. Sin embargo, no se prueba que ello haya ocurrido de esa manera”, agregó.

Sin evidencias para afirmar influencia de Morena

El magistrado rechazó que haya evidencias para determinar que Morena haya tenido influencia en la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial o que sus funcionarios habrían financiado los acordeones para imponer esas candidaturas, pues argumentó que las pruebas pudieron haber sido manipuladas .

“No se prueba la participación de funcionarios, servidores de la nación y de Morena. Ninguna prueba logra acreditar quién o quiénes fueron los responsables de la supuesta estrategia ilegal. Las imágenes digitales en modo alguno prueban la participación de funcionarios, servidores de la nación y Morena, porque de tales pruebas de ninguna manera se observan las circunstancias de tiempo, modo y lugar".

“Si bien es verdad que, en la demanda la actora precisa ciertos hechos, lo cierto es que, las imágenes digitales, por tener una naturaleza técnica, son fácilmente manipulables, de ahí que no exista certeza para considerar que esas imágenes corresponden a los hechos que narra la demandante”, subrayó.

Felipe De la Mata concluyó que, aunque las imágenes de acordeones podrían tener indicios de que estén relacionados con Morena, “no se prueba el uso indebido de recursos públicos” y por lo tanto, “no es posible declarar la nulidad a partir de meras conjeturas o especulaciones”.

