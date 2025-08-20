TEPJF confirma validez de elección de nuevos ministros de la SCJN

Sesión de la Sala Superior del TEPJF, este miércoles 20 de agosto.

Tras una discusión de casi cinco horas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles la validez de la elección de los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior, luego de rechazar dos proyectos que proponían la nulidad del proceso electoral por el uso indebido de acordeones, al no acreditarse una estrategia orquestada por “poderes fácticos” el pasado 1 de junio.

Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, desestimaron los proyectos de Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, porque “no aportaban una sola prueba” de que las guías hayan influido en la votación de los ciudadanos para elegir a los integrantes de la Corte, y solo estaban basados en “simples sospechas”, “conjunto de inferencias”, conjeturas y “retazos de aquí y de allá”.

Más información en breve...

cehr