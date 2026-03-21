Homicidios dolosos descienden 79% en Quintana Roo

En lo que va del sexenio federal, el promedio de homicidios dolosos en el estado de Quintana Roo cayó 79 por ciento, derivado de las acciones del Gabinete de Seguridad se ha logrado también la captura de más de tres mil presuntos delincuentes.

Durante la conferencia de prensa ofrecida este viernes desde esta entidad, en el marco de la gira que realiza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que los indicadores pasaron de dos en octubre de 2024, a 0.43 en febrero de 2026.

El Dato: La selección de Uruguay eligió Quintana Roo como sitio de concentración para la justa deportiva, por lo que la gobernadora solicitó mayor presencia de las Fuerzas Federales.

En una comparativa anual, destacó que la reducción de homicidio doloso entre el 2025 y este 2026 es de 68 por ciento y, además, el febrero de este año ya se ubica como el febrero más bajo en este delito desde 2016.

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En cuanto a los delitos de alto impacto, mencionó que se observa una reducción de 36 por ciento, al pasar de 9.16 a 5.89 entre octubre de 2024 y febrero pasado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se ha detenido a más de tres mil personas vinculadas a la incidencia delictiva en Quintana Roo.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario expuso que, en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han ejecutado tres mil 219 detenciones. Además, con los operativos realizados, se ha conseguido asegurar 573 armas de fuego y casi dos toneladas de drogas.

573 armas de fuego han sido incautadas en Quintana Roo

Respecto a los resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, destacó una reducción del 45 por ciento en la incidencia de ese delito.

Detalló que, desde la implementación de esta estrategia en julio de 2025, se iniciaron 116 carpetas de investigación que derivaron en varias detenciones. Entre éstas, destacó que se ha conseguido capturar a 12 objetivos prioritarios generadores de violencia.

Ejemplo de ello fue la captura de un fugitivo en Playa del Carmen, que era buscado por autoridades de Estados Unidos por fraude electrónico, extorsión, lavado de dinero y vinculado con una red de estafas a adultos mayores.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido ingresó al país con una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, fue localizado y detenido mediante trabajos coordinados de inteligencia e investigación.

El funcionario federal destacó la inversión que se ha hecho para fortalecer a las corporaciones estatales de seguridad pública y de procuración de justicia.

García Harfuch subrayó que esto se ha logrado mediante inversión estatal en equipamiento tecnológico, de inteligencia y operativa, así como la “depuración” de servidores públicos, creación de nuevas plazas y el incremento de fuerza policial en el estado en un 54 por ciento, así como el incremento del 87 por ciento en cámaras de vigilancia.

“La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es continuar con este trabajo coordinado en la entidad, al fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y mantener el despliegue operativo para garantizar la seguridad de la población y de quienes visitan el estado”, aseveró el funcionario federal.