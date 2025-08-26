De Cuernavaca a Las Vegas

Y ya que hablamos de viajes suntuosos, en la oposición no cantan mal las rancheras. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, se fue el fin de semana a Las Vegas, mientras en la capital de Morelos se presentaba una contingencia por la fuerte lluvia que cayó el jueves. Y ni cómo decir que lo sorprendió el temporal, pues los pronósticos sobre el clima se conocen con anticipación. Urióstegui, surgido del PAN, se enteró por teléfono o por WhatsApp de que el Ejército aplicó el Plan DN-III-E el viernes en Cuernavaca, debido a que se registraron daños estructurales en al menos 45 casas, se derrumbaron ocho bardas y se desbordaron arroyos en varias barrancas. Lo único que separa a Cuernavaca de Las Vegas es un vuelo directo, que sale del Aeropuerto Mariano Matamoros. Urióstegui lo sabía y se subió al avión, lo que le generó una tormenta de críticas, que lo orilló a ofrecer disculpas. Pero lo cantado y lo bailado, ya nadie se lo quita. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Socavones en San Lázaro