Fernández Noroña adquiere casa por 12 mdp; cualquier mexicano tardaría 142 años en comprarla

El senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, compró una casa de mil 201 metros cuadrados por 12 millones de pesos durante noviembre de 2024. La adquisición millonaria de Noroña se suma a su historial polémico contrario a los principios de austeridad que pregona el partido Morena.
De acuerdo con la declaración patrimonial de 2024 del senador, la propiedad fue adquirida el 11 de noviembre de 2024 y abarca una superficie de mil 201 metros, de los cuales 259 metros cuadrados corresponden a construcción.
A pesar de ser obligatorio por ley, el senador Noroña omitió informar dónde se ubica su nueva casa y la persona o empresa que se la vendió, dejando la compra en la opacidad.
Continúan fortaleciéndose lazos de amistad entre Guanajuato y Japón
La única información que Fernández Noroña declaró sobre la compra es que se realizó mediante un crédito hipotecario con un banco desconocido a la fecha.
La casa de millonaria de Noroña supone una violación del principio de austeridad de Morena, enfatizado durante esta primavera por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con un informe de Grupo Banorte, comprar una vivienda de 50 metros cuadrados en la ciudad cuesta un promedio de dos millones 840 mil pesos, según cifras de junio de 2025.
Por el contrario, en México el salario promedio mensual de una persona trabajadora formal o informal es de seis mil 980 pesos. Esto implica que cualquier persona tendría que dejar de gastar todo su salario y ahorrarlo por 34 años para acceder a una vivienda.
De modo que para que cualquier mexicano o mexicana adquiera la nueva casa de Noroña tendría que ahorrar todo su salario por 143 años. Una realidad inaccesible para la mayoría de la población.
“Oposición fuerte vendrá de dentro de la 4T”, afirma Noroña
En entrevista con La Razón, el presidente saliente de la Mesa Directiva del Senado de la República comentó que tanto el PRI y PAN están condenados a desaparecer y que será dentro de la 4T donde emerja una oposición.
“Yo creo que sí. Francamente, lo he dicho y lo creo: esta oposición va a desaparecer. Yo no les veo, al PRI y al PAN, camino. Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, ahí, calladito; pero representa en esencia lo mismo. La oposición fuerte —espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder— va a salir de dentro de nuestro movimiento”, declaró.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR