Con la novedad de que empezaron a circular los spots de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre su primer informe de Gobierno. En los primeros tres, liberados ayer, nos comentan, se distinguen una reivindicación de los derroteros de la 4T y una enumeración de resultados sobre obras y programas en materia de salud, así como los de carácter social como la pensión a mujeres de 60 a 64 años, becas para secundaria y salud casa por casa. “El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaban hoy llega al 82 por ciento de las familias”, dice en uno de ellos. “Somos un gobierno con principios y con causas, nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de que por el bien de todas y todos primero los pobres… gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios y honestidad la transformación avanza”, sostiene en otro la mandataria. Ahí el dato.

