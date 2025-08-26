Prevén fricción con EU por dichos del narcotraficante

La información que proporcione Ismael El Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos va a generar fricciones con la administración de Claudia Sheinbaum, aseguró Javier Oliva Posada, experto en seguridad, al estimar que es probable que el cofundador del Cártel de Sinaloa tenga una condena menos dura que la que enfrenta El Chapo Guzmán.

Entrevistado en Al mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, consideró que será trascendente lo que pueda decir El Señor del Sombrero ante los fiscales estadounidenses, ya que es el “cabecilla” más relevante de este siglo junto con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

El Dato: En 2021, Zambada advirtió, en entrevista con el periodista Diego Osorno, que EU declararía “terroristas” a los cárteles de la droga.

“En el derecho penal estadounidense un testimonio dado ante un jurado adquiere el nivel de prueba, como sucedió en el caso de (Genaro) García Luna, donde no se presentaron pruebas físicas.

“Lo que diga El Mayo Zambada delante del jurado va a adquirir un nivel de prueba para el sistema penal estadounidense, lo cual, desde mi punto de vista y es una obviedad, pero hay que decirlo, va a generar fricciones entre la Casa Blanca y Palacio Nacional”, subrayó.

El doctor en Ciencias Políticas de la UNAM explicó que, a diferencia del caso mexicano, donde en el sistema penal acusatorio primero se detiene a la persona y luego se presentan las pruebas, en el caso estadounidense primero son las pruebas y luego detienen al indiciado.

“Entonces, en este caso, hablando de un delincuente tan visible, pues obviamente lo que pueda decir de funcionarios locales, estatales o federales, desde luego que va a tener un impacto notable”, mencionó Oliva Posada.

Calificó como inusual que el gobierno estadounidense de Donald Trump o cualquier otro, negocien con terroristas, luego de que en febrero pasado declaró a varios cárteles mexicanos, junto con el Tren de Aragua y la M13 con ese estatus.

“Me parece que el Gobierno mexicano tiene todavía argumentos muy de peso para poder señalar un poco la postura ventajosa que está adquiriendo el gobierno de Donald Trump rumbo a la negociación del Tratado de Libre Comercio México, Canadá y Estados Unidos”, comentó.

En ese sentido, manifestó que hay una cantidad importante de cabecillas criminales relevantes, como los hijos de El Chapo, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, de los Zetas, además de Servando Gómez, La Tuta, que van a estar suministrando esa información sobre las actividades de los cárteles mexicanos.

El especialista indicó que es probable que Trump utilice la información relevante de capos como El Mayo y El Chapo para lograr ciertas condiciones de ventajas orientadas a la negociación del T-MEC, sin dejar de lado, agregó, los temas migratorio y comercio.

“Es un complejo de problemas, migración, comercio, narcotráfico entremezclado que genera el clima de rispidez que estamos viendo en las relaciones bilaterales”, enfatizó.

Javier Oliva no descartó que la cadena perpetua sea aplicada a Zambada García por el tipo de cargos que le imputa EU; sin embargo, apuntó, no será en condiciones “tan astringentes como la que está viviendo Joaquín Guzmán”.