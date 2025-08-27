Mauricio Vila pide licencia al Senado para integrarse a maestría en Harvard.

Raymundo Bolaños, el sustituto

“Esta experiencia académica le permitirá servir con mayor capacidad a México y a Yucatán”, dijo Mauricio Vila, legislador del PAN

Alan Gallegos

El legislador del PAN y exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, solicitó licencia como senador de la República para integrarse a la maestría en Administración Pública MC/MPA de Harvard.

Mauricio Vila aseguró en sus redes sociales que “esta experiencia académica le permitirá servir con mayor capacidad a México y a Yucatán”, por lo que en el próximo periodo ordinario su suplente, Raymundo Bolaños Azocar, entrará en funciones.

“Agradezco a la Universidad de Harvard la beca que me otorgaron para mis estudios. Durante esta maestría pretendo mejorar mis conocimientos en áreas clave como inteligencia artificial, ciberseguridad, desigualdad, economía, negociación y relaciones internacionales, con el objetivo de traer aprendizajes útiles, proponer soluciones y servir a mi estado y país”, dijo en sus redes sociales.

De acuerdo con una revisión al trabajo legislativo de Mauricio Vila, el exgobernador de Yucatán tiene 12 inasistencias justificadas, una ausencia y 64 asistencias a sesiones ordinarias del Senado.

