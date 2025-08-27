Una más sin visa

La subsecretaria de Gobierno para la región Norte de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, se sumó a la lista de políticos a quienes les han sido revocadas sus visas por parte de Estados Unidos. Ayer, el gobernador Manolo Jiménez confirmó lo que era un rumor, pero comentó que es posible que el motivo sea el embarazo de su colaboradora. Otros piensan que, sin prejuzgar sobre la honorabilidad de la también exalcaldesa de Piedras Negras, no se puede pasar por alto que fue secretaria de Seguridad Pública durante el mandato de Miguel Ángel Riquelme, un cargo que pone a cualquiera en el riesgo de tomar malas decisiones. Es el caso, también, de su esposo, Jorge Miguel Barajas Hernández, comandante regional de la Policía Estatal, a quien también le fue retirada la visa. Lo ideal sería, nos dicen, que los afectados dieran directamente su versión sobre por qué dejaron de ser bien vistos por el vecino del norte, para atajar las especulaciones. Veremos.