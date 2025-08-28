Oficio y buen mensaje

Y fue el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien en un gesto de cortesía y oficio político, asistió ayer al informe de labores que presentó la ministra Lenia Batres. El abogado mixteco saludó cálidamente a Lenia, nos comentan, quien en previa alocución se fue con todo contra el actual Poder Judicial, al que denominó neoliberal, y del que formará parte hasta el próximo 31 de agosto. Luego, Lenia se quedará en el cargo, por como se diseñó la reforma judicial, hasta el 2039. Por cierto que la asistencia de Aguilar no fue la única acción de buen oficio, también lo fue su declaración a medios: “Vamos a trabajar intensamente para acercar la justicia a quienes han estado excluidos y desde luego también vamos a dar certeza jurídica a todos los mexicanos, a todos los que hacen inversión acá, a todos los que contribuyen para el bienestar de nuestro país”. Ahí el dato.

