Venda y cabestrillo

Ya se verá en realidad qué fue lo que ocurrió a Emiliano González, integrante del equipo del senador Gerardo Fernández Noroña, que acabó en el piso al tratar de interponerse entre su jefe y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el momento más crítico del episodio violento que los dos últimos protagonizaron ayer en la vieja casona de Xicoténcatl. Emiliano es el hombre vestido con playera polo verde que graba muy de cerca lo ocurrido con una cámara colocada en un selfie stick. Y es que resulta que en la conferencia posterior en la que Fernández Noroña anunció que buscará el desafuero de Alito, González apareció con collarín e inmovilizada la mano derecha con una venda que hacía las veces de cabestrillo pero estaba sostenida del cuello presuntamente lastimado. Por lo pronto, nos comentan, un video muestra cómo después del suceso, Emilio se levantó tranquilamente, como si nada le hubiera pasado.