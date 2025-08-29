El aval a Laura Itzel

Quien llega a la presidencia del Senado con mucho apoyo de parte del movimiento de la 4T y del Gobierno y hasta ahora sin cuestionamientos mayores de la oposición es Laura Itzel Castillo, quien a partir del próximo lunes encabezará la Mesa Directiva y tendrá por ende en sus manos la correcta realización de las sesiones en la Cámara alta. Se trata de un espacio de la mayor relevancia y se ha ya señalado que representará un giro en cuanto a formas, luego de que el saliente Gerardo Fernández Noroña fuera de más a menos en esa posición. El apoyo más fuerte a Laura Itzel vino ayer de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Ah, qué bueno. Es hija de Heberto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero, él inventó la tridilosa. Y además, un gran luchador social, él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y Laura es también una gran luchadora social, y qué bueno que es ahora presidenta”.

