Atoran procesos

Con la novedad de que el caso Agronitrogenados, en el que son acusados el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el empresario Alonso Ancira, está trabado por litigios que mantiene la defensa del primero. Ayer, la Fiscalía General de la República dio cuenta del atraso que hay en el pago del acuerdo reparatorio al que se comprometió el exdueño de Altos Hornos de México. Son 112 millones de dólares los que se dejaron de pagar desde finales de 2024. Es sabido que el punto principal del caso, de acuerdo con los señalamientos de la FGR, es que Ancira pagó a Lozoya un soborno para que desde Petróleos Mexicanos le fuera comprada a Altos Hornos la planta chatarra. El caso es que en este momento un par de apelaciones pendientes relacionadas con amparos de Lozoya tienen actualmente atada de manos a la fiscalía para seguir adelante con los procesos penales. La FGR aclaró ayer que continuará actuando para garantizar la reparación del daño en este caso y la continua de los procesos judiciales. Pendientes.