El héroe de Castro Cosío

No estaría mal que alguien le hiciera saber al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, que en Baja California Sur está su principal fan. Se trata del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien ayer de plano lo calificó como “un gran patriota, un mexicano excepcional”. El aún presidente del Senado ha recibido muestras de solidaridad, pero nadie se había atrevido a considerarlo un “patriota”. Al tener a Noroña como la figura a seguir, piensan muchos, se entiende la desfachatez con la que el miércoles Castro Cosío justificó su viaje a San Diego, el pasado fin de semana. “Estamos aplicados en el tema de la seguridad, eso no significa que me tenga que encerrar en el Palacio de Gobierno porque hay problemas sociales”, respondió, con enfado, a la pregunta de un reportero. La violencia, por cierto, no cede, y se ha intensificado en los últimos días en La Paz y Comondú, por lo que parece inminente una intervención de la Federación. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se le tambalea triunfo a Máynez