Noroña ve actitud ruin de medios tras violencia en sesión

Una imagen del altercado entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, al cierre la última sesión de la Comisión Permanente

A días de que culmine su presidencia en la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña realizó señalamientos contra los medios de comunicación, a quienes acusó de actuar con “ruindad” al justificar la violencia que él y otros legisladores recibieron el miércoles.

En entrevista, calificó de “hecho muy grave, sin precedente” la agresión que sufrió mientras presidía sesión de la Permanente, y señaló directamente al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que cuatro personas, entre ellas diputados y senadores no pertenecientes a la Permanente, lo rodearon y agredieron, mientras que los medios presentaban a Moreno como “la víctima”.

3 legisladores del PRI fueron denunciados por el morenista

“¡Ruin la actitud de los medios! ¡Ruin! Justificar la agresión a mi persona, es ruin. No se paran a pensar que ustedes van a ser los siguientes (…) por duro que sea el debate, la violencia no se justifica”, advirtió el senador.

Explicó que ya presentó denuncias penales ante la FGR, tanto por la agresión física como por los daños ocasionados al equipo de Emiliano González, también agredido. Recalcó que el procedimiento legal correspondiente determinará las medidas de protección y, eventualmente, un proceso de desafuero si así lo solicita la Fiscalía.

Además, defendió su postura frente a quienes lo critican por su comportamiento y su declaración patrimonial, insistiendo en que su responsabilidad es señalar la violencia y no permitir que se normalice: “Cualquier acto de violencia se debe censurar y yo no generé la violencia, yo fui el receptor de esa violencia, y que se justifique esa violencia es infame”.

Asimismo, recordó que la Comisión Permanente sesionará este viernes para emitir un resolutivo de condena a los hechos, en los que también resultaron agredidos otros legisladores, como Dolores Padierna.