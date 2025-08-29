Se le tambalea triunfo a Máynez

Y al que se le tambalea uno de los que se suponía era un triunfo en la pasada elección en Veracruz es a Movimiento Ciudadano. Y es que resulta que ayer la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, determinó que deben ser recontados los votos de la elección en el municipio clave de Poza Rica, acción que, determinó, ocurrirá el próximo 10 de septiembre. Es sabido que ésa fue una de las elecciones más cerradas pues entre el candidato de MC, Emilio Olvera, y la morenista Adanely Rodríguez, sólo hubo una diferencia de 500 votos, que equivalen al 0.87 por ciento del total. Nos recuerdan que desde la misma noche de la elección Jorge Álvarez Máynez ya cantaba victoria en ese ayuntamiento, y se fueron a la pelea en el OPLE, sólo que el caso sería controvertido después ante tribunales electorales. Nos hacen ver que en este caso el partido fosfo podría acudir a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para tratar de parar el recuento. Por lo pronto, habrá que ver el jaloneo entre partidos que esta decisión reactivará. Pendientes.

