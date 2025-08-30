Habrá marcha y múltiples concentraciones en CDMX para exigir justicia por desapariciones

Colectivos en la Ciudad de México marcharán y realizarán concentraciones para exigir justicia por sus familiares desaparecidos, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), este sábado 30 de agosto se prevé una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, organizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Aspecto de una manifestación para exigir localización de desaparecidos en México. ı Foto: Cuartoscuro

La movilización comenzará a las 10:00 horas y se prevé que acompañen diversos colectivos, de forma que se junte una afluencia de aproximadamente 500 personas. Se prevé que la marcha afecte la circulación sobre Paseo de la Reforma, que es la principal vialidad sobre la cual avanzan las manifestaciones con esta ruta.

Según la autoridad capitalina, la marcha de este sábado es “con motivo de la conmemoración del ‘Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada’ [...] para exigir la búsqueda de las más de 121 mil 651 personas desaparecidas y no localizadas en México, así como para visibilizar la problemática en el país”.

Por otro lado, según la SSC-CDMX, aunado a la marcha también se prevén dos concentraciones en la zona centro y norte de la Ciudad de México.

Así, a las 06:15 horas, según la agenda de la autoridad capitalina, se organizó una concentración al exterior de la estación “Chabacano” del Metro de la Ciudad de México, organizada por los colectivos Una luz en el camino CDMX y Mariposas buscando corazones y justicia nacional.

Una concentración similar, organizada por los mismos grupos, se llevó a cabo en la estación 18 de marzo del Metro CDMX, ubicada al norte de la capital y conocida por ser uno de los principales puntos de conexión con el Estado de México.

Finalmente, otra concentración se organizó en la Glorieta del Ahuehuete, desde las 09:00 horas, con el lema “Hagámosles visibles”, el cual cuenta con el mismo motivo de exigir la localización de las personas desaparecidas.

Prevén la participación de diversos colectivos y un aforo de hasta 300 personas.

De acuerdo con la agenda de la autoridad capitalina, esta concentración se extenderá hasta el mediodía, pues contempla diferentes actividades artísticas y culturales.

