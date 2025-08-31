Este lunes 881 jueces y magistrados rendirán protesta tras histórica elección judicial

Después de que por primera vez en la historia del país la ciudadanía eligió a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Senado de la República celebrará este lunes una sesión solemne para la toma de protesta de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces electos en el proceso extraordinario de 2024-2025.

El pasado 1 de junio, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte; a tres magistradas y dos magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; a una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como a 10 magistradas y cinco magistrados de las salas regionales del TEPJF, 464 magistrados de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

En total, 881 personas juzgadoras rendirán protesta en la cámara alta, en una ceremonia que se llevará a cabo por bloques en el salón de sesiones, conforme lo establece la Constitución, la cual iniciará a las 18:30 horas.

La reforma al PJF, aprobada en septiembre de 2024, dio paso a un esquema inédito en el que los cargos de jueces, magistrados y ministros se someten al voto popular, con el fin de democratizar la impartición de justicia y responder a la exigencia ciudadana de mayor legitimidad en los órganos jurisdiccionales.

Fotografía de archivo del Consejo de la Judicatura Federal. ı Foto: Archivo

Entre sus principales cambios destacan la reducción de 11 a nueve integrantes en la SCJN y la disminución del periodo de 15 a 12 años en el cargo. Asimismo, el Tribunal de Disciplina Judicial sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para investigar y sancionar faltas de integrantes del Poder Judicial.

Otro aspecto relevante es que juezas, jueces, magistradas y magistrados percibirán una remuneración adecuada, irrenunciable y nunca superior a la del presidente de la República; además, quedó prohibida la operación de fideicomisos o fondos no previstos en la ley.

El 1 de junio de 2024 se llevó a cabo la primera elección para el Poder Judicial en la historia de México. ı Foto: Cuartoscuro

La propuesta fue presentada el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y analizada en los llamados Diálogos Nacionales, realizados entre junio y agosto de ese año en ocho entidades del país. En dichos foros participaron ministros, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, legisladores, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil.

Posteriormente, con el respaldo de la mayoría de congresos estatales, la reforma constitucional fue declarada válida y publicada en el Diario Oficial de la Federación. En paralelo, el Congreso aprobó la legislación secundaria para garantizar su implementación.

Con este marco, el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó el proceso comicial que culminó el pasado 1 de junio con la primera elección popular de las y los integrantes del Poder Judicial federal, donde se registraron alrededor de 13 millones de votantes.

