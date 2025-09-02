Cierran filas con la Presidenta góbers y legisladores

De izq. a der.: Horacio Franco, Víctor Manuel Castro, Maru Campos, Evelyn Salgado, Marina del Pilar Ávila, Mara Lezama, Clara Brugada, Hugo Aguilar, Rocío Nahle y Esteban Villegas, ayer en Palacio Nacional.

Gobernadores, funcionarios y legisladores respaldaron los resultados presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros 11 meses de Gobierno, con avances en materia de desarrollo social, seguridad y la defensa de la soberanía ante el gobierno de Estados Unidos.

El Dato: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió este lunes a San Lázaro para entregar el 1.er Informe de Gobierno de la Presidenta para cumplir con la Constitución.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores de México (Conago), presidida por la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresó su más amplio reconocimiento a Sheinbaum por el esfuerzo y compromiso demostrados durante estos primeros meses de gestión, así como su disposición al diálogo y coordinación con los estados para enfrentar los grandes desafíos.

El sector empresarial presente en el Informe de Gobierno. Fotos›Cuartoscuro y Especial

Subrayaron que entre los resultados alcanzados están: la implementación de nuevos programas sociales en beneficio directo de las familias; fortalecimiento de la economía y generación de confianza en el desarrollo productivo; avances en proyectos energéticos estratégicos para el país, y ejecución de obras de infraestructura de alto impacto que impulsan la conectividad y el bienestar social.

La Conago reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México en favor del desarrollo económico, la seguridad, la justicia social y el bienestar de todas y todos los mexicanos.

13.4 millones de personas salieron de la pobreza bajo la actual administración

“Enhorabuena, señora Presidenta, por este primer informe de gobierno. Desde las entidades federativas refrendamos nuestro respaldo y compromiso con la transformación de México”, señaló.

Gobernadoras y empresarios conviven en el recinto. Fotos›Cuartoscuro y Especial

Consideraron los gobernadores que la unidad nacional, la cooperación institucional y el respeto al federalismo son pilares fundamentales para construir un México más justo, próspero y equitativo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo: “Los hechos siguen demostrando que el modelo de la 4T mejora las condiciones de vida de la población”.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que “a pesar de lo complejo, lo ha hecho muy bien la Presidenta, los retos de Trump, de EU, del narcotráfico. Creo que el primer año hemos salido bien librados. Yo le deseo a la Presidenta Claudia, que es mi amiga, lo mejor, que el primer año sean las bases de los siguientes”.

Rafael Barajas y Delfina Gómez, ayer, en el evento. Fotos›Cuartoscuro y Especial

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, resaltó el liderazgo y visión de Sheinbaum que impulsa con rumbo el proyecto de la que está más vivo que nunca. “Hoy vemos un país con esperanza y con proyectos que generan justicia social e igualdad. La marca de este gobierno es clara, un gobierno para el pueblo y con el pueblo”, tras señalar que nuestro país “está en buenas manos”.

La mandataria de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó que Sheinbaum “es una mujer que cumple sus promesas, además de que no miente, no roba y que jamás traicionará al pueblo” y agradeció el trabajo que hace por el estado.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, refirió que ha sido un año histórico del gobierno de Sheinbaum, cuyo liderazgo “hoy se refleja en un México con más equidad, justicia social y donde quienes más lo necesitan siempre están al centro de la toma de decisiones”.

También estuvieron mujeres indígenas y afromexicanas. Fotos›Cuartoscuro y Especial

El líder de la FSTSE, Marco Antonio García, reconoció la visión transformadora de Sheinbaum en este primer año de gobierno y el compromiso con el fortalecimiento de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores del Estado: “Ha demostrado un firme respaldo a los servidores públicos, mediante políticas que promueven la justicia social, estabilidad laboral y respeto a los derechos sindicales”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, calificó como un buen mensaje de la Presidenta Sheinbaum su informe de labores, con cifras claras y rumbo definido. “Un balance alentador que fortalece la confianza en la conducción del país”, apuntó.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló, por su parte, que la mandataria “refleja el compromiso hacia un México más justo, libre e igualitario. Con esperanza y convicción es un honor acompañarla en la construcción del futuro de nuestro país”.

En contrasentido, Claudia Anaya, senadora del PRI, criticó el informe de la mandataria federal al señalar que está lleno de falsedades. “Nunca antes había escuchado tantas mentiras en un informe. Para muestra un botón: ¿90 por ciento de abasto en medicamento en todo el país?”.

El coordinador de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, lamentó que Sheinbaum “haya decidido continuar con la tradición de su antecesor, entregar cuentas alegres y desbordadas de optimismo, sin un solo atisbo de autocrítica en su primer informe”.