La arropan empresarios, gobernadores, rectores...

Empresarios, nuevos miembros del Poder Judicial, rectores, miembros del Gabinete federal, así como gobernadores e incluso rectores universitarios, se hicieron presentes en el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El mensaje de una hora con nueve minutos fue rendido en el Patio de Honor de Palacio Nacional ante alrededor de 300 invitados, quienes aplaudieron en 38 ocasiones para reconocer las intervenciones de la mandataria federal en diversas materias, como el apoyo que espera del nuevo Poder Judicial, el abasto de medicamentos, el rescate de Pemex y CFE, entre otros proyectos.

Las primeras filas estuvieron ocupadas, al costado izquierdo de la Presidenta, por su esposo, Jesús María Tarriba; su madre, Annie Pardo, y su pareja; su hijo, Rodrigo Imaz, y su esposa, seguidos por los titulares del Gabinete de Seguridad y miembros del Gabinete federal.

En los primeros asientos del costado derecho, el sitio inicial lo ocupó el ministro entrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, acompañados por las gobernadoras y los gobernadores, incluidos los de oposición.

A su llegada, fueron principalmente estos quienes se detuvieron a opinar sobre los 11 meses que van del sexenio, pero sobre todo, agradecer a la mandataria por el apoyo que les ha dado en los proyectos que le plantearon, a pesar de provenir de partidos opositores.

“A pesar de lo complejo, lo ha hecho muy bien la Presidenta; los retos de Trump, de Estados Unidos, del narcotráfico; ha sido un primer año bien librado”, dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que la relación de la mandataria federal con los gobernadores de oposición ha sido “muy buena”.

“La verdad, qué mejor de lo que nosotros mismos hubiéramos pensado. Es una mujer que tiene una gran sensibilidad, pero sobre todo que trae una línea muy marcada; ya sabemos cuál es su plan, porque lo dijo desde el inicio: la parte carretera, los ferrocarriles, la industria; entonces, los gobernadores, lo único que tenemos que hacer es acomodarnos”, dijo.

Entre los lugares más visibles también se observó a las ministras afines a la 4T y que se mantendrán en el cargo tras participar en la pasada elección judicial: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Hasta la cuarta fila, del costado derecho estuvieron sentados los coordinadores de Morena en el Congreso, el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal, mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña, quien hasta el domingo era presidente de la mesa directiva en la Cámara alta, fue sentado hasta la sexta.

Al informe también acudieron los líderes de Morena: la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, de quien se trató su reaparición tras el escándalo por su costoso viaje a Japón.

Desde la academia destacó la presencia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, así como la de Luis Armando Reyes Plasencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).