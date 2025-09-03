Gobierno prohíbe uso de 35 plaguicidas ‘altamente peligrosos’ en México

Por ser considerados de alta peligrosidad para la salud humana, el Gobierno Federal emitirá un decreto para prohibir y sacar del país una lista de 35 plaguicidas.

El anuncio fue hecho por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que además ya se trabaja en una segunda lista de moléculas plaguicidas para que en 2026 también sean prohibidas, y se contempla para el 2027 una tercera lista, lo cual es un trabajo en el que además colaboran la Secretaría de Salud a través de Cofepris; la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente.

Precisó que el decreto vetará no solo su uso dentro del territorio nacional, sino también su exportación e importación, así como comercialización.

TE RECOMENDAMOS: Primera visita a México Claudia Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional

Resaltó que este hecho es inédito, debido a que nunca en la historia del país se había hecho una prohibición de tal magnitud. La última vez fue en 1991, cuando se vetaron 21.

Al advertir sobre los daños que genera el uso de estos plaguicidas, ejemplificó sustancias como aldicarb, usado como insecticida en cultivos de caña y azúcar, cuyos restos permanecen en el agua.

Entre otros, alertó que entre las afectaciones se han identificado efectos muy graves en el desarrollo de los fetos humanos, su desarrollo físico, del sistema nervioso, de sus cerebros e incluso se ha encontrado en la leche materna.

“La idea es que tengan un control, una regulación mucho más estricta, porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas, definitivamente no. Y esto pues es parte de la determinación de nuestra presidenta”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR