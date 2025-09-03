Gobierno quita al narco 43 mmdp en 9 meses

Cocaína incautada por la Semar en Guerrero el 23 de agosto.

El Gobierno de la República afectó las finanzas de los diversos cárteles de la delincuencia organizada al incautar droga por más de 43 mil 689 millones de pesos, en el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de este año, según datos del primer informe de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En el documento entregado al Congreso de la Unión, se dio a conocer el decomiso de 178 toneladas de droga, que incluyó 1.5 toneladas de fentanilo y más de tres millones de pastillas de la misma sustancia; 69 toneladas de metanfetamina, cerca de 53 toneladas de cocaína y más de 54 mil kilos de marihuana.

El Dato: la estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 tiene como objetivo disminuir el delito, neutralizar a los generadores de violencia y fortalecer la prevención.

Como parte del combate a los delitos de alto impacto se detuvo a 24 mil 652 personas relacionados con ellos; 12 mil 736 armas de fuego incautadas, además de dos millones 241 mil 387 cartuchos y mil 847 granadas.

Se logró también desmantelar mil 150 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En esas acciones efectuadas por el gabinete de seguridad, fueron asegurados más de un millón de litros y 386 mil 123 kilogramos de metanfetaminas, 648 reactores de síntesis orgánica, 400 condensadores y 129 destiladores.

El Informe de Gobierno estableció que, en la Operación Frontera Norte, se logró la detención de cuatro mil 861 personas y el decomiso de tres mil 981 armas de fuego, 636 mil 370 cartuchos de diferentes calibres; 19 mil 47 cargadores; 41 mil

566.6 kilogramos de droga, entre ellos 256.89 kilos de fentanilo; tres 607 vehículos y 621 inmuebles.

El Gobierno federal notificó que en materia de evaluación a personal de seguridad estatal y municipal, 94.2 por ciento de los elementos de las instituciones de seguridad pública aprobaron la evaluación de control de confianza, equivalente a 318 mil 360 personas —91 mil 384 mujeres y 226 mil 976 hombres—.

Entre los principales logros en el fortalecimiento de la gobernabilidad en los Centros Federales de Reinserción Social (Cefereso), disminuyó 36.9 por ciento la emisión de códigos de emergencia al interior de las prisiones, al pasar de 84 en octubre de 2024 a 53 en junio de 2025.

En cuanto a la defensa y la soberanía, el Gobierno reconoció que México enfrenta riesgos y amenazas a su seguridad nacional que emergen tanto desde el exterior como dentro del territorio nacional, por el crimen organizado transnacional, que incluyen el lavado de dinero, los delitos cibernéticos y amenazas digitales; los flujos migratorios descontrolados; el tráfico de drogas internacional y el robo de hidrocarburos.

“Estas problemáticas representan desafíos reales para la permanecía del Estado mexicano, la paz y la salvaguarda del territorio nacional”, señaló la mandataria en su informe, tras indicar que, para ello, el gobierno implementa una estrategia para fortalecer los sistemas de inteligencia que permitan detectar riesgos de manera temprana y mejorar la respuesta inmediata de las fuerzas del orden.

Cancillería evita pena de muerte a 22 connacionales

› Por Sergio Ramírez

El Gobierno de México libró de la muerte a 22 mexicanos que estaban sentenciados a pena capital en Estados Unidos, ya sea por reversión o suspensión, de un total de 121 casos atendidos por el Programa de Asistencia Jurídica de la Cancillería.

En los resultados de los primeros 11 meses de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se informó también que los consulados en EU apoyaron en el traslado de tres mil 761 restos de connacionales que fallecieron allá y se brindó ayuda económica en mil 162 casos.

Asimismo, la administración federal apoyó a un total de 36 mil 559 personas mexicanas mayores de edad repatriadas desde EU, a quienes otorgó ayuda económica para garantizar que contaran con recursos para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, vestido, higiene y atención médica.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025 se concedió también atención integral en centros bienestar para el migrante a dos mil 94 personas en situación de movilidad en los puntos fronterizos de Ciudad Juárez, Chihuahua (1,470); Tijuana, Baja California, 276; y Matamoros, Tamaulipas, 348.

En estos centros se proveyeron servicios integrales que incluyeron hospedaje, alimentación, atención médica y psicológica; además de la vinculación con instituciones como el Servicio Nacional de Empleo (SNE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Nacional de Migración (INM).

En el apartado de política migratoria, Sheinbaum señaló que en los primeros nueve meses de su gobierno se entregaron tarjetas que acreditan la estancia regular a 165 mil 378 personas extranjeras que estaban indocumentadas en nuestro país.

De ese total, 88 mil 809 (53.7 por ciento) como residentes temporales; 64 mil 20 permanentes (38.7 por ciento); visitantes por razones humanitarias cinco mil 667 (3.4 por ciento); residentes temporales estudiantes seis mil 864 (4.2 por ciento), y visitantes con fines de adopción 18 (0.01 por ciento).

Destacó que entre 2019 y el 30 de septiembre de 2024 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron emitidas un total de un millón 560 mil 956 tarjetas migratorias, lo que consolidó la política de regularización migratoria en el país.