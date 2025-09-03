El Órgano de Administración Judicial (OAJ) trabajará para que cada decisión administrativa al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) fortalezca la función jurisdiccional, donde “la austeridad será norma, no excepción”, aseguró Néstor Vargas Solano, quien presidirá dicho órgano, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente, porque no hay justicia sin honestidad”, garantizó, durante el acto de instalación del órgano, realizado en las primeras horas del martes.

Néstor Vargas Solano, quien presidirá el OAJ, fue nombrado por el Ejecutivo para dicho organismo. Cuenta con experiencia como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y fue titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.

El Dato: Los integrantes del Órgano de Administración Judicial durarán seis años en el cargo sin posibilidad de reelección, mientras que la presidencia será rotatoria cada dos años.

Vargas Solano explicó que el OAJ nace con una misión clara de garantizar que la administración de los órganos jurisdiccionales permita que la justicia sea accesible, transparente, eficiente y profundamente humana, “donde no haya más privilegios, opacidad e indiferencia ante el dolor de los excluidos”.

Los integrantes, cuyo nombramiento se realizó por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión privada la noche del lunes, son Lorena Josefina Pérez Romo, quien fue candidata a ministra en la elección del 1 de junio pasado. Ella se ha desempeñado como magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito e integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial.

También fue nombrada Catalina Ramírez Hernández, quien se desempeñó como consejera nacional de pueblos indígenas de la zona norte de Hidalgo y docente en la Escuela Superior de Huejutla (ESH), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); también fue candidata de Morena a la presidencia de Huejutla, Oaxaca.

Así como José Alberto Gallegos Ramírez, quien fue coordinador general de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), titular de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y director de Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

A la integración también se sumó Surit Berenice Romero Domínguez, quien fue nombrada el lunes por el Senado de la República a nombre del Poder Legislativo, y quien se ha desempeñado como encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en sustitución de Ricardo Sheffield, subprocuradora de servicios en esa misma dependencia y directora de Análisis y Prospectiva Delegacional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También ha sido magistrada de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Del Órgano de Administración Judicial dependerá todo el manejo administrativo del PJF, la elaboración y vigilancia del presupuesto, la carrera judicial, la organización territorial y por materias de tribunales y juzgados, la asignación de adscripciones, el cambio de sedes judiciales y la expedición de acuerdos generales.

Asimismo, le corresponde dar respuesta a la solicitud de medidas de austeridad que anunció el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, que solicitará el Pleno, referentes a que los nuevos juzgadores se ajusten en salario y prestaciones a lo que establece la Constitución, en torno a que nadie deberá obtener mayores remuneraciones que la jefa del Ejecutivo Federal, entre otras.





El Tribunal de Disciplina “no será la Inquisición”

› Por Tania Gómez

El Tribunal de Disciplina Judicial no será la Inquisición ni perseguidor de amigos o enemigos; sin embargo, se investigará la fortuna que puedan tener jueces y magistrados, así como su origen, aseguró el magistrado Bernardo Bátiz, durante la ceremonia de instalación del órgano que se encargará del adecuado desempeño de juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“No vamos a ser inquisidores, vamos a cuidar la buena conducta de los juzgadores ... No somos la cuarta instancia. Somos revisores, no de las sentencias sino de la conducta... Vamos a cuidar su fortuna (de los juzgadores): Qué tienen, cómo la hicieron. No vamos a ser inquisidores, vamos a ser compañeros que vamos a apoyar, pero sí seremos estrictos cuando alguien cometa una mala conducta”, dijo.

5 juzgadores integran el TDJ, y es presidido por la magistrada Celia Maya

Durante la ceremonia, Celia Maya, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina, aseguró que el propósito del órgano es cuidar el adecuado desempeño de la judicatura en busca de elevar los estándares de eficacia. “Investigaremos las conductas inadecuadas y se sancionará a los que resulten responsables, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en los órganos encargados de administrar justicia”, dijo.

Agregó que, “cuando se haya de proceder, con una causa justificada, siempre se actuará bajo los estándares legales y convencionales del debido proceso y del respeto a los derechos humanos”.

El magistrado Rufino H. León Tovar pidió desterrar la idea de que en México sólo tienen acceso a la justicia quienes tienen poder o dinero. “Llegó el momento de pagar a los mexicanos una deuda histórica de justicia (...) Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos”, señaló.

Finalmenre, aseguró que el Tribunal velará por el respeto estricto a las normas, valores y principios de la función jurisdiccional y de carrera judicial.