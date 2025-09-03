Un curioso en la Corte

Entre algunos asistentes la noche de lunes a la instalación de los nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos cuentan, llamaron la atención dos cosas: primero, que una inquieta persona estuviera sentándose en un lugar que sólo le corresponde ocupar a quienes llevan a cabo las sesiones del pleno del máximo tribunal. ¿Por qué actuaba de esa manera y no respetaba el espacio? Ahí la inquietud. Ah, pero pues resulta que entre los propios asistentes a esa ceremonia indicaron que esa persona era Miguel Torruco, integrante de Morena que tiene un cargo denominado director Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, un programa adscrito a la SEP. Y ahí saltó la otra inquietud, quién lo invitó y por qué, porque resulta que en ese espacio había gobernadores, magistrados electorales, secretarios de Estado, familiares de los nuevos ministros… y Torruco, que andaba de curioso. Uf.

