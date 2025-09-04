Centro Prodh llama a que proceso de selección del nuevo titular de la Comisión de Búsqueda ‘sea abierto y transparente’

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que el proceso de selección de la o el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “sea abierto y transparente.”

“A cuatro días de que culmine formalmente la etapa de entrevistas, llamamos a que el proceso de selección esté a la altura de una consulta pública, abierta y transparente que permita identificar la idoneidad del perfil y sus prioridades de trabajo, como lo establece la Ley General en la Materia y lo requiere la crisis que enfrenta el país”, dijo el Centro Prodh.

A través de su cuenta de X dicho Centro se pronunció y señaló que la próxima designación al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda “no puede ser de nuevo resultado de una imposición”.

Adicionalmente dijo: “El proceso de designación en puerta debe construirse desde la escucha y el reconocimiento a las familias; solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país".

A su vez, el Prodh recordó que la Segob informó que las entrevistas serían públicas pero que hasta el momento se “desconoce su desahogo y los parámetros bajo los que están siendo evaluadas las candidaturas”.

El pasado 8 de agosto, la Segob publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, esto tras la renuncia de Teresa Reyes Sahagún.

LMCT