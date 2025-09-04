Sin avances en caso Ayotzinapa, acusan padres tras reunión con Sheinbaum

A punto de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y tras seis reuniones con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las familias de los estudiantes dijeron salir “tristes y decepcionados” por no haber recibido avance alguno que permita dar con el paradero de sus hijos, por lo que además de acusar que “el gobierno quedó mucho a deber”, lo hecho hasta ahora representa un retroceso de lo que ya se tenía avanzado.

Este sexto encuentro entre las madres y los padres de los normalistas y la mandataria federal se prolongó por alrededor de dos horas y luego de que el equipo de defensa de las víctimas se viera movido por la renuncia del abogado Vidulfo Rosales, quien abandonó el caso para sumarse al nuevo Poder Judicial.

A la salida de la reunión, el nuevo representante jurídico de las familias, Isidoro Aguilar, sostuvo que no se les presentó ningún avance como el que se les había prometido en, al menos, las dos últimas reuniones, no sólo respecto a la indagatoria, sino también en cuanto a las extradiciones que exigen de dos implicados: Tomás Zerón y Ulises Bernabé.

“Los padres y madres íbamos con muchas expectativas… Fue una reunión, no queremos decirlo, pero fue una reunión como las que ha habido anteriormente… (Los padres) se van un poquito tristes y un poco decepcionados, que a 11 años ya de cumplir estos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes y hoy, precisamente en este mes de septiembre, no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar, por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26”, declaró el abogado.

Reclamó que a pesar de que se le ha dado un voto de confianza a la Presidenta por mostrar voluntad en el caso, no se trata sólo de expresar intenciones sino de dar resultados.

Por la mañana, la Presidenta aseguró en su conferencia que habría avances debido a que se han iniciado investigaciones con nuevos ángulos, como por ejemplo la indagatoria a las llamadas telefónicas que se realizaron durante y después de la desaparición de los estudiantes.

Respecto a esto, mencionó que lo expuesto tampoco arrojó ningún nuevo indicio.

“Eso es lo que estábamos esperando, que por lo menos nos dieran ahorita un avance significativo con esta línea que tiene que ver con la línea de telefonía celular, a partir del nuevo equipo de trabajo científico que se conformó… quedó mucho a deber hoy el gobierno”, dijo.

Mario César Gonzalez, padre del normalista César Manuel González, afirmó que “nos vamos un poco desilusionados”, pues sigue sin tampoco atenderse la solicitud para que se den a conocer los detalles de 800 folios del Ejército, relacionados con el caso.

“Para nosotros fue una reunión que no hubo la respuesta que nosotros realmente pensábamos que iba a haber, fue una más, por más que les decimos, por más que gritamos, por más que hacemos desafortunadamente no hay nueva información. Siguen con el supuesto pacto de silencio y nosotros como padres lo que vamos a seguir es alzando la voz”, reclamó.

Además, acusó que, con los nuevos métodos implementados en la indagatoria, lo que terminó por ocurrir es que “dejaran caer las líneas de investigación” que se han trazado durante esta década, que llevarían a la captura de militares involucrados.

“¿Ven un retroceso?”, se le preguntó.

“Probablemente sí, porque dejamos las líneas que verdaderamente iban dando resultados poco a poco y nos metimos a las líneas de investigación supuestamente con la nueva tecnología”, dijo.

También apuntó que durante el encuentro se les dejó ver la posibilidad de que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

El señor Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, acusó que “el Estado sigue protegiendo igualmente a los funcionarios anteriores” y externó su inconformidad con los resultados de la Fiscalía especializada en el caso, hoy a cargo de Mauricio Pasarán.

“¿El fiscal no está dando resultados?”, se le preguntó.

“Para mi punto de vista, hasta el día de hoy no, no, no. No tenemos resultados que nos favorezcan y que nos den ánimo”, respondió.

