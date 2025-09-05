¿Hay puentes escolares en septiembre? Estos son TODOS los días de descanso

¿Hay puentes en septiembre? Estos son TODOS los descansos.

Se terminó el verano, regresaron las clases, pero, afortunadamente, no se han terminado los descansos. Septiembre llega con momentos de alegría para estudiantes y sus familias, pues no solo son las fiestas patrias, sino que también hay algunos días en los cuales se suspenderán las actividades.

Si te quedaste con ganas de más descanso después de las vacaciones de verano, ¡no te preocupes! El calendario de septiembre viene con algunas sorpresas, es decir, un par de días de asueto que son característicos de este mes.

¡En septiembre se terminan las vacaciones de verano! ı Foto: Flickr

Pero ¿cuáles son los días de descanso de septiembre de 2025? ¿Hay “puente”, es decir, fin de semana largo? Te contamos cómo quedan estos días de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Hay puente en septiembre? Te contamos

Septiembre es un mes especial: marca la entrada de la recta final del año, el regreso a las clases, la entrada del otoño, pero, sobre todo, ¡las fiestas patrias!

"Puente" es un fin de semana largo. ı Foto: Cuartoscuro

En septiembre, México conmemora el inicio de su Independencia, por lo cual todo el país se pinta de verde, blanco y rojo, los colores de la bandera, para celebrar la identidad nacional y a los héroes de la Patria.

Es por ello que los días 15 y 16 de septiembre, Día del Grito de Independencia y Día de la Independencia, respectivamente, son festejos nacionales, y el 16, además, es feriado, es decir, se suspenden actividades escolares y laborales .

El 16 de septiembre es feriado oficial, por lo que no hay clases. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Por ello, cada 16 de septiembre se suspenden actividades de trabajo (por lo que si trabajas, deberán pagarte triple), además de que se suspenden clases.

Pero ¿eso significa “puente” en 2025? Es decir, ¿el día de descanso se junta con el fin de semana para hacerlo más largo? Desafortunadamente no. El 16 de septiembre, en 2025, corresponde a un día martes, por lo que, después del fin de semana del 13 y 14 de septiembre, el 15 sí habrá que ir a tomar clases.

El 16 de septiembre es feriado oficial, por lo que no hay clases. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Pero sí habrá un puente en septiembre

A pesar de que el 16 de septiembre no hará “puente”, si habrá un fin de semana largo este mes, aunque solo para estudiantes del nivel básico.

Se trata del viernes 26 de septiembre, día en que se celebra sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que se suspenden clases hasta el próximo lunes.

El calendario de la SEP contempla descanso el viernes 26 por sesión del Consejo. ı Foto: Captura de pantalla

