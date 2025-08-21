¿Cuántos días FERIADOS hay en septiembre 2025?

Cada mes en México surgen dudas sobre cuáles son los días de descanso obligatorio que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT). Estos días son distintos a los llamados puentes escolares o a los descansos que pueden otorgar empresas o instituciones de manera adicional.

En septiembre, un mes con fuerte carga histórica para el país, muchos trabajadores y estudiantes se preguntan: ¿habrá días de asueto oficial?

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

La LFT en su artículo 74 establece con claridad los días de descanso obligatorio en México. Entre ellos aparecen fechas como el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre cada seis años (cuando hay cambio de presidente), el 25 de diciembre y los días que determinen las leyes electorales en caso de elecciones.

Es decir, en el caso específico de septiembre, solo un día está contemplado como descanso obligatorio:

16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Este día no se recorre ni se adelanta; siempre se respeta tal cual aparece en el calendario, independientemente de si cae entre semana o fin de semana.

¿Habrá puente en septiembre 2025?

En 2025, el 16 de septiembre cae en martes, por lo que los trabajadores tendrán ese día de descanso oficial, pero no se hará puente largo. Eso significa que las actividades laborales y escolares se reanudarán el miércoles 17.

Algunas instituciones educativas o centros laborales pueden otorgar descansos adicionales por tradición o conveniencia, pero no están obligadas a hacerlo por ley.

¿Qué pasa si trabajas en día de asueto?

La LFT también indica que, si un empleado tiene que laborar en un día de descanso obligatorio, el patrón debe pagar el salario normal más un salario doble por el servicio prestado. En otras palabras, el trabajador recibiría el triple de su sueldo diario.

Esto aplica para cualquier sector, ya sea comercio, restaurantes, salud, transporte u otros servicios que suelen seguir operando en días festivos.

Septiembre: mes patrio con un solo asueto

Aunque en la práctica muchas personas asocian septiembre con múltiples festejos, el único día de descanso oficial es el 16 de septiembre.

Otras fechas importantes como el 13 de septiembre (Niños Héroes) o el 15 de septiembre (Grito de Independencia)son conmemorativas, pero no representan días de asueto legal según la LFT.

Próximos descansos tras septiembre

Después del 16 de septiembre, el siguiente día de descanso obligatorio será el 17 de noviembre de 2025, con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana, ya que la ley establece que se recorra al tercer lunes del mes.

Esto significa que tras septiembre habrá que esperar un par de meses para volver a disfrutar de un puente oficial en México