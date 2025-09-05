Oportunismo de Máynez

A ver a ver… ¿cómo que el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, se ofreció como mediador en un supuesto conflicto entre los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Guanajuato, Libia Dennise García? De entrada, Máynez convirtió en un diferendo personal lo que en realidad es una controversia institucional en torno al proyecto de acueducto Presa Solís-León. No hay, nos ilustran, un solo registro de ataques personales entre Pablo y Libia, por lo que, vender la idea de que al mediar entre ambos se terminará la polémica, refleja desconocimiento del fenómeno o, peor aún, oportunismo político, nos comentan. El marco jurídico prevé mecanismos para desahogar diferendos entre dos o más entidades federativas o entre una de éstas y la Federación. Hay quienes creen que Álvarez Máynez haría bien en ocuparse de sus funciones, entre ellas, vigilar que no se le vuelvan a colar candidatos a cargos de elección popular en problemas con la ley. Uf.