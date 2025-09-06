Laura Itzel Castillo llama a jóvenes a luchar por la transformación

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, participó en la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, donde convocó a los jóvenes a mantener viva la energía y el compromiso con la transformación del país.

“Me llena de energía estar con tantos jóvenes que están luchando aquí por la paz, en este espacio, y que lo hacen a través de esta estrategia que se planteó por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló la legisladora.

En su mensaje, la senadora hizo énfasis en el papel que desempeñan las mujeres en la vida pública, al afirmar que “es tiempo de mujeres; y esto se demuestra día con día con la participación de ustedes”. Añadió que en las comisiones del Senado ha constatado que la mayoría de las asistentes a las reuniones son mujeres, lo que refleja el compromiso femenino en los espacios de decisión.

Castillo Juárez también compartió un testimonio personal que marcó su vida política. Recordó que cuando era niña visitaba a su padre, el ingeniero Heberto Castillo, en el penal de Lecumberri, donde un grafiti la impactó para siempre: “En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. Con esa experiencia, dijo, comprendió la injusticia que marcaba a México y que la motivó a luchar desde la izquierda.

Finalmente, subrayó que la militancia juvenil y los ideales de la izquierda han sido motores para la transformación. “Ni la represión ni todo lo que pasaron hizo que cejaran en su lucha, sino todo lo contrario, fueron vitaminas para que siguieran trabajando por la transformación de México”, expresó al recordar a líderes como Demetrio Vallejo y Valentín Campa.

Dentro de este mismo marco el Director del Instituto Mexicano de la Juventud. Abraham Carro Toledo, compartió mediante sus cuenta de X, que en esta segunda sesión de sábado en la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Contaron con la presencia de “la presidenta de la Mesa Directiva Laura Itzel Castillo, nuestro compañero de lucha @fernandeznorona (expresidente del senado Gerardo Fernández Noroña), la compañera @celestossolini (Celeste Tossolini, Asesora Política.)” y, con toda su energía transformadora, las y los jóvenes de México que decidieron ser parte de esta generación.

Segundo sábado de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. 🕊️

En su conferencia magistral, el senador Gerardo Fernández Noroña destacó la lucha pacífica que llevaron a cabo los jóvenes del 68 por la democracia, la paz y la justicia en el país, lo que representó uno de los más brutales hechos de represión ocasionada por otros sistemas de gobierno.

