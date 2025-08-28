¿Quién es Laura Itzel Castillo, la próxima presidenta del Senado?

La senadora, Laura Itzel Castillo, será la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado y tomará el cargo a partir del 1 de septiembre en sustitución a Gerardo Fernández Noroña quién concluye su periodo este 31 de agosto.

La designación, será ratificada este viernes 30 de agosto votación en el pleno del Senado, y convierte a Castillo en la virtual sucesora para presidir la mesa directiva durante el segundo año de la LXVI Legislatura (2024-2027)

¿Quién es la senadora, Laura Itzel Castillo?

La legisladora Laura Itzel Castillo Juárez, nació en la ciudad de México el 16 de noviembre de 1957. Es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su padre Herbert Castillo, quién compitió por la presidencia de México en 1988, con el Partido Mexicano Socialista (PMS), y quien también fue fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).

Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República.



Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado… pic.twitter.com/TZC27ndRQj — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 28, 2025

Parte de su trayectoria, siempre ha sido de la izquierda, comenzando en el Partido de la Revolución Democrática (PRD); fue una de las fundadoras de Morena. Fue secretaria de desarrollo urbano y vivienda durante la jefatura de gobierno del Distrito Federal del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Su primer cargo público fue como asambleísta en la capital del país donde estuvo de 1991 a 1994. Además, es reconocida como una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres en Lucha por la Democracia en 1988.

Laura Itzel Castillo Juárez, senadora de Morena. ı Foto: X,@senadomexicano

Fungió como delegada de Coyoacán de 1999 a 2000, en dos ocasiones fue diputada federal plurinominal, de igual manera fue directora de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera 2015 y 2018, y consejera, independiente en el Consejo de administración de Pemex (2020-2024).

Itzel Castillo funge como senadora por Morena desde el 1 de septiembre de 2024, luego de un año como senadora, preside la Comisión de Energía en la Cámara Alta y ahora fue seleccionada para presidir la mesa directiva con el apoyo de Fernández Noroña.

Castillo Juárez se desempeñó como, Subdirectora del Instituto de investigaciones en ingeniería y arquitectura, S.C. (1985-1991), como *Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos*(PEMEX).