Laura Itzel Castillo es electa presidenta del Senado con 101 votos a favor

Laura Itzel Castillo asumirá la presidencia del Senado para el segundo año de la LXVI Legislatura.

Gerardo Fernández Noroña tocó la campana del Senado por última vez como presidente de la Mesa Directiva. En la junta de elección del órgano directivo, Laura Itzel Castillo fue ungida por 101 votos a favor y cinco en contra como la nueva presidenta de la Cámara alta para el segundo año de actividades de la LXVI Legislatura.

Tomó la protesta de ley junto con quienes le acompañarán en los trabajos de la Mesa Directiva durante el segundo año de la legislatura.

Con 101 votos a favor, Laura Itzel Castillo encabezará la Mesa Directiva del Senado. ı Foto: Cuartoscuro

En su discurso de aceptación, hizo un llamado a que el Senado “sea un espacio de debate real y de altura donde con libertad las ideas fluyan sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe marchar el intercambio democrático”.

Quiero decirles que nuestro parlamento debe ser un parlamento progresista, y en este sentido, estaremos comprometidos para legislar por la igualdad y el interés público. Sigamos haciendo historia, porque nos debemos al pueblo Laura Itzel Castillo



Las vicepresidencias estarán a cargo de Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez (PAN) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM).

En las secretarías fueron designados Sandra Simey Olvera Bautista, Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can (Morena); Claudia Edith Anaya Mota (PRI); Lizeth Sánchez García (PT); Gustavo Sánchez Vásquez (PAN); Jasmine María Bugarín Rodríguez (PVEM); y Néstor Camarillo Medina (Movimiento Ciudadano).

Hoy asumo, con profunda emoción y sincera gratitud, la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores.



Pondré toda mi capacidad, experiencia y convicción democrática al buen funcionamiento de esta Asamblea. Este honor lo asumo con… pic.twitter.com/JeNd86r3XX — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 29, 2025

Mi gratitud es para las mujeres y hombres libres de ayer y de hoy. Que tienen en el presente con fe inquebrantable, creyeron en un proyecto de nación forjado con las manos del pueblo (…) Y que ha sido confirmado con la misma fuerza de la voluntad popular con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República. Mi compromiso con la izquierda y con este movimiento es absoluto Laura Itzel Castillo



Al pasar a depositar su voto en la urna, ataviada de un saco tipo cebra y un vestido negro, Castillo Juárez alzó su puño izquierdo y recibió una ovación de parte de sus correligionarias con la consigna: “¡Pre-si-denta, pre-si-denta!”.

La senadora arribó al salón de plenos entre abrazos y felicitaciones de las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo. Antes de llegar a su escaño, la senadora Luisa Cortés la abrazó y le deseó lo mejor en su nuevo encargo, mientras que Karina Ruiz aprovechó para tomarse una foto de recuerdo.

La nueva presidenta del Senado llamó a un parlamento progresista y sin discriminación. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, las senadoras morenistas Lorenia Iveth Valles y Verónica del Carmen la felicitaron con efusividad. Esta última le preguntó: “¿Cómo dormiste? Seguramente estás shokeada, friekada”. Por su parte, Enrique Insunza expresó su beneplácito porque su compañera de escaño se convirtió en la nueva presidenta de la Cámara alta.

La nueva presidenta convocó a las y los senadores a la sesión de Congreso General el próximo 1 de septiembre y a la primera sesión del Senado esa misma noche para la toma de protesta de las personas juzgadoras.

