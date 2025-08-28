Morena elige a Laura Itzel Castillo como su propuesta para la Mesa Directiva en el Senado

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, durante su encerrona en la antigua casa de Xicohtencatl, aprobó por unanimidad que su propuesta para presidir la Mesa Directiva en el próximo periodo ordinario de sesiones sea la senadora Laura Itzel Castillo.

La bancada oficialista destacó que se trata de una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda.

“En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo. Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores”, escribió Andrea Chávez Treviño, vocera de la bancada.

La nueva Mesa Directiva del Senado tomará protesta 29 de agosto de cara al inicio de sesiones el primero de Septiembre; además de que será la encargada de tomar protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial por la tarde, entre ellos a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esta determinación, Morena busca garantizar la continuidad de una conducción legislativa alineada a la agenda de la Cuarta Transformación. Una de las vicepresidencias para la yucateca Verónica Camino Farjat quien también figuró como una de las candidatas.

